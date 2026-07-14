Juanjo Jiménez, mecánico, sobre los peligros de comprar un coche de segunda mano a ciegas: "No cuesta dinero ver las reseñas de Google"

Comprar un coche de segunda mano puede ser una buena oportunidad para ahorrar dinero, pero también puede esconder problemas si no se realiza una comprobación adecuada antes de cerrar la operación. El mecánico Juanjo Jiménez ha compartido uno de los consejos que, según explica, muchos compradores pasan por alto cuando buscan un vehículo de ocasión: revisar las opiniones del compraventa antes de comprar.

“Hay una cosa que todo el mundo hacemos para casi todo, pero cuando vamos a comprar un coche de segunda mano no lo hacemos, y son las reseñas de Google”, explica el profesional.

La revisión del coche sigue siendo un paso fundamental

Antes de comprar un vehículo usado, existen varias comprobaciones habituales que pueden ayudar a evitar problemas futuros. El propio Juanjo Jiménez recuerda que muchos compradores recurren a herramientas como informes del vehículo, plataformas de historial o incluso revisiones realizadas por profesionales.

“Siempre estamos que si el informe de tráfico, que si el Carfax, que si el Carvertical, que si las empresas estas que van y analizan el coche en el sitio o poder llevarte el coche al mecánico de confianza”, señala.

Una revisión en un taller puede detectar fallos que no son visibles a simple vista, desde problemas mecánicos hasta reparaciones importantes o signos de un mantenimiento deficiente.

El paso gratuito antes de comprar un coche usado

Además de revisar el propio vehículo, el mecánico pone el foco en otro elemento que no suele tenerse en cuenta: la reputación del vendedor. Según explica, consultar las reseñas de Google del compraventa es un paso sencillo que puede aportar información sobre la experiencia de otros clientes. “No cuesta dinero ver las reseñas de Google, si es un compraventa claro”, recuerda.

Para el experto, esta búsqueda puede servir como un primer filtro antes de desplazarse a ver un coche o entregar una señal.

Qué pueden revelar las opiniones de otros compradores

Juanjo Jiménez explica que las valoraciones de otros usuarios pueden ayudar a detectar patrones, especialmente cuando aparecen numerosas críticas relacionadas con problemas después de la compra. En su vídeo muestra cómo una simple búsqueda puede ofrecer pistas sobre la forma de trabajar de un compraventa y sobre cómo responde ante posibles incidencias.

El mecánico advierte de que comprar un vehículo “a ciegas”, sin revisar el historial, el estado del coche y la experiencia de otros compradores, puede acabar generando problemas.

Historial, mecánico y reseñas: tres claves antes de comprar

Aunque las opiniones online no sustituyen a una revisión profesional, sí pueden complementar el proceso de compra de un coche de segunda mano. Comprobar el historial del vehículo, llevarlo a un mecánico de confianza y analizar la reputación del vendedor son tres pasos que pueden ayudar a tomar una decisión más segura.

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El mecánico insiste en que pequeños gestos antes de comprar pueden marcar la diferencia y ayudar a evitar problemas tras la adquisición de un vehículo de segunda mano.