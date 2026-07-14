Kia renueva el XCeed y lo carga de argumentos para ser un superventas

El Kia XCeed se renueva con cambios de diseño, un habitáculo más tecnológico y mejoras enfocadas al confort y la seguridad. Disponible desde 19.860 euros, conserva además una oferta de gasolina con versiones de 115, 150 y 180 CV, además de opciones con hibridación ligera. La actualización no cambia la fórmula del modelo, pero sí pone al día algunos de los elementos que más afectan al uso cotidiano, y que más pedían sus usuarios.

Por fuera, el nuevo XCeed recibe un capó rediseñado y un paragolpes delantero distinto. También cambian el radiador, la toma de aire, la parrilla característica de Kia, los faros y las aletas laterales. En la parte posterior se han revisado el portón, el paragolpes y la firma luminosa, mientras que el catálogo incorpora nuevos diseños de llantas de aleación de 16 y 18 pulgadas.

Kia XCeed en marcha / Kia

El ajuste de las proporciones incluye una reducción de 15 milímetros en el voladizo delantero. El coche mide 4,38 metros de largo, 1,83 de ancho y entre 1,48 y 1,50 de alto, dependiendo de las llantas. La distancia entre ejes se mantiene en 2,65 metros. El maletero ofrece 426 litros, aunque la versión MHEV reduce esa cifra a 380 litros. Con los asientos abatidos, la capacidad máxima anunciada alcanza los 1.378 litros.

La posición de conducción elevada que diferencia este modelo, busca facilitar la visibilidad en ciudad sin renunciar a unas dimensiones contenidas. Kia ha revisado asimismo materiales, colores y remates en puntos como los tiradores de las puertas. No supone un cambio completo de concepto, sino una intervención centrada en actualizar la presentación del habitáculo y hacer más sencillo el manejo de las funciones principales.

Dos pantallas de 12,3 pulgadas

La transformación más visible del interior está en el salpicadero, al combinar una instrumentación digital de 12,3 pulgadas con otra pantalla central de navegación del mismo tamaño. Kia también ha rediseñado la parte superior del salpicadero, las salidas de ventilación, el volante, las tapicerías y el selector del cambio. La pantalla multimodal permite alternar el manejo del sistema multimedia y la climatización desde una misma superficie de control. Todo ello otorga el renovado XCeed un estilo mas actual.

La conectividad incluye Kia Connect, acceso a servicios en la nube y diagnósticos del vehículo en tiempo real. La aplicación de la marca permite consultar y controlar determinadas funciones a distancia. A ello se suman la llave digital Digital Key 2.0, compatible con dispositivos inteligentes, y la carga inalámbrica para teléfonos móviles.

Interior del Kia XCeed con sus dos pantallas digitales / Kia

La dotación de asistentes también crece, aunque su disponibilidad puede variar según la versión. El XCeed puede incorporar asistencia de conducción en carretera, control de crucero adaptativo y seguimiento de carril. También dispone de asistente de ángulo muerto y frenado ante tráfico trasero cruzado. La cámara interior vigila posibles signos de distracción o fatiga, mientras que el sistema de prevención de colisiones frontales detecta vehículos, peatones y ciclistas. Para aparcar cuenta con sensores delanteros y traseros y cámara posterior.

La asistencia de conducción en carretera puede mantener una distancia previamente seleccionada y ayudar a centrar el coche en el carril. Además, adapta la velocidad a partir de la información de navegación y de los límites detectados. El sistema de ángulo muerto puede intervenir sobre la dirección si identifica riesgo de colisión al iniciar una maniobra.

Gasolina y MHEV

La gama de motores del Kia XCeed comienza con el gasolina 1.0 T-GDI de 115 CV y 200 Nm, asociado a un cambio manual de seis velocidades o a una transmisión de doble embrague 7DCT. La oferta contempla configuraciones con tecnología híbrida ligera. Este propulsor alcanza 182 km/h y necesita entre 11,6 y 11,7 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, según la transmisión.

Por encima se sitúa el 1.6 T-GDI, siempre con cambio 7DCT y disponible con 150 CV y 250 Nm o con 180 CV y 265 Nm. La primera variante completa el 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y llega a 203 km/h. La más potente reduce la aceleración a 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Todas las versiones tienen tracción delantera y modos de conducción Normal y Sport.

Noticias relacionadas

Kia también ha modificado la suspensión trasera multibrazo y ha trabajado sobre el ruido y las vibraciones para mejorar el confort, especialmente en las plazas posteriores. Los modos Normal y Sport se han recalibrado para marcar más sus diferencias.