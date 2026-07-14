Europa frena el avance de los neumáticos chinos con aranceles a la competencia desleal

La Unión Europea ha decidido blindar su mercado automotriz endureciendo sus políticas comerciales. Esta semana entran en vigor nuevos aranceles antidumping, de entre el 4,3% y el 45,3%, dirigidos a las gomas nuevas para coches, camiones y autobuses de fabricación china. Bruselas busca neutralizar la presión de estos productos de bajo coste y proteger a la industria europea.

Esta medida llega tras una investigación oficial iniciada en mayo de 2025 por la queja de los fabricantes europeos. El expediente concluyó que las empresas chinas vendían sus neumáticos en el territorio comunitario por debajo de los precios considerados justos. Esta práctica comercial desleal causó un perjuicio importante en las compañías locales.

Las firmas de China ganan terreno a la industria local

Los datos oficiales muestran una expansión vertiginosa de las marchas chinas en Europa. Durante 2024, sus importaciones crecieron en más de 35 millones de unidades, elevando su cuota de mercado del 18% al 28%. En contraste, los fabricantes europeos vieron reducir su participación del 60% al 53%, a pesar del incremento en el consumo general.

Bruselas determinó que este crecimiento se basó en una estrategia de precios artificialmente bajos, con una subcotización media del 19% respecto a los productos europeos.Esta diferencia llega al 35% en los modelos más económicos, que son los más vendidos y representan nueve de cada diez cubiertas importadas. Debido a esto, la industria local no ha podido beneficiarse del aumento de la demanda.

Excepciones y tensiones en el sector automotriz

La penalización general máxima será del 45,3%, aunque las empresas que colaboraron con la investigación afrontarán un gravamen menor del 24,4%. La excepción principal es el grupo Hankook, cuyos neumáticos fabricados en China solo tendrán un recargo del 4,3% al centrarse en modelos de gama alta, un sector minoritario que no provocó el daño principal.

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Esta resolución amplía la ofensiva comercial de Bruselas frente a Pekín, sumándose a los aranceles ya impuestos a los vehículos eléctricos chinos. Precisamente, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Industria, Stéphane Séjourné, advirtió esta semana ante el Parlamento Europeo de que las estrategias “depredadoras” de China para colocar su excedente de producción en Europa figuran entre las principales amenazas para la competitividad del sector automovilístico europeo.