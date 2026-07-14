Calor o velocidad: ¿Qué afecta más a un coche eléctrico en un viaje largo?

Durante el verano, y debido a las olas de calor, muchos conductores de vehículos eléctricos se preocupan por cómo las altas temperaturas y el uso intensivo del aire acondicionado pueden afectar a la autonomía de sus vehículos a la hora de hacer un viaje largo.

Sin embargo, hay algunos estudios que revelan que, aunque el calor tiene cierto efecto, la velocidad de conducción puede ser el factor que más reduce la autonomía, ya que a velocidades altas (entre 80 y 130 km/h) y con temperaturas de 30 °C, la resistencia aerodinámica tiene un impacto mucho mayor sobre la autonomía que la refrigeración del habitáculo.

Cuanto más rápido, más resistencia

Los datos muestran que incluso pequeños aumentos de velocidad pueden provocar pérdidas notables de autonomía. Por ejemplo, en los turismos eléctricos, a 80 km/h y 30 °C, la autonomía estimada es de 446 km. A 96 km/h, baja a 404 km y a 130 km/h, desciende a 322 km, lo que representa una pérdida del 28% respecto a la velocidad más eficiente.

Esta caída tan marcada tiene una explicación física: cuanto más rápido se conduce, mayor es la resistencia del aire. La resistencia aerodinámica aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad, lo que significa que duplicar la velocidad requiere cuadruplicar la energía para contrarrestar dicha resistencia. Esto representa un consumo muy superior al que puede generar el sistema de climatización.

Consejos para maximizar la autonomía

Si este verano pretendes realizar algún viaje largo con un coche eléctrico te recomendamos aplicar estas técnicas para aprovechar mejor la batería sin renunciar al confort durante los periodos de altas temperaturas:

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