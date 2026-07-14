Consejos
Calor o velocidad: ¿Qué afecta más a un coche eléctrico en un viaje largo?
Muchos propietarios de vehículos eléctricos desconocen qué tiene más impacto a la hora de realizar trayectos largos en verano
Durante el verano, y debido a las olas de calor, muchos conductores de vehículos eléctricos se preocupan por cómo las altas temperaturas y el uso intensivo del aire acondicionado pueden afectar a la autonomía de sus vehículos a la hora de hacer un viaje largo.
Sin embargo, hay algunos estudios que revelan que, aunque el calor tiene cierto efecto, la velocidad de conducción puede ser el factor que más reduce la autonomía, ya que a velocidades altas (entre 80 y 130 km/h) y con temperaturas de 30 °C, la resistencia aerodinámica tiene un impacto mucho mayor sobre la autonomía que la refrigeración del habitáculo.
Cuanto más rápido, más resistencia
Los datos muestran que incluso pequeños aumentos de velocidad pueden provocar pérdidas notables de autonomía. Por ejemplo, en los turismos eléctricos, a 80 km/h y 30 °C, la autonomía estimada es de 446 km. A 96 km/h, baja a 404 km y a 130 km/h, desciende a 322 km, lo que representa una pérdida del 28% respecto a la velocidad más eficiente.
Esta caída tan marcada tiene una explicación física: cuanto más rápido se conduce, mayor es la resistencia del aire. La resistencia aerodinámica aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad, lo que significa que duplicar la velocidad requiere cuadruplicar la energía para contrarrestar dicha resistencia. Esto representa un consumo muy superior al que puede generar el sistema de climatización.
Consejos para maximizar la autonomía
Si este verano pretendes realizar algún viaje largo con un coche eléctrico te recomendamos aplicar estas técnicas para aprovechar mejor la batería sin renunciar al confort durante los periodos de altas temperaturas:
- Reducir la velocidad: incluso reducciones pequeñas en carretera pueden marcar una gran diferencia. En muchos vehículos, bajar de 112 km/h a 96 km/h puede añadir entre un 10% y un 20% de autonomía.
- Preacondicionar el habitáculo mientras el coche está enchufado: De esta manera lograrás una temperatura agradable sin consumir batería del coche. La mayoría de los VE permiten hacerlo desde dispositivos móviles, lo que se traduce en más autonomía y menos desgaste.
- Usar el aire de forma eficiente: Poner el aire al máximo baja el rendimiento de la batería, por lo que lo ideal es usarlo solo cuando sea necesario, activar el modo de recirculación y, si el coche tiene ventilación en los asientos, aprovecharla ya que consume menos que enfriar toda la cabina.
- Acelerar suave y frenar con recuperación: Evitar aceleraciones bruscas y usar el frenado regenerativo permite recuperar energía al reducir la velocidad. En muchos modelos se puede ajustar el nivel de regeneración: cuanto más alto, mejor para la autonomía. Conducir a ritmo constante y moderado, sobre todo en ruta, permite ahorrar energía y ganar kilómetros.
- Evitar la carga rápida en días de calor extremo: puede generar un esfuerzo adicional en la batería y contribuir a su degradación prematura a largo plazo. En días de altas temperaturas, lo mejor es usar cargas lentas o moderadas.
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