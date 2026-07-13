Este verano los motoristas podrán compartir carretera con su perro

Ya sea un breve paseo en moto o un largo trayecto, muchos motoristas quieren disfrutar de este recorrido sin tener que dejar a su perro en casa. Con la llegada de las vacaciones de verano, una bolsa de depósito homologada se convierte en la aliada perfecta. Diseñada específicamente para transportar a un perro de tamaño pequeño, este accesorio garantiza la comodidad del animal y la total tranquilidad de quien conduce.

¿Cómo funciona?

El producto, llamado Puppy, se coloca sobre el depósito de la moto. Esto mantiene al animal cerca del motorista y bajo su mirada, lo que permite que la conducción resulte más tranquilizadora. El producto se puede instalar bien sobre una funda para el depósito o bien sobre un soporte universal easy road, dependiendo de la configuración de la moto.

Bolsa de depóstio para perros / Bagster

Características

Existen dos tamaños, el de 20 L y el de 30 L, que permite al dueño elegir el volumen más adecuado dependiendo del nivel de comodidad deseado y el tipo de recorrido previsto. Se recomienda usarlo tan solo en perros con un máximo de 8 kg.

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También el producto cuenta con una amplia abertura superior por donde se introduce al perro, y con una ventana transparente que deja pasar la luz y permite al animal mantener el contacto visual con el exterior. Contiene también unas aberturas de ventilación que favorecen la circulación del aire y un cinturón de seguridad interior para mantener al perro a salvo durante el viaje. El precio del producto de la marca Bagster se establece entre los 185€ - 210€ dependiendo del tamaño.