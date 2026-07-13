El nuevo Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ es un plusmarquista

El nuevo Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ eléctrico ofrece prestaciones que hasta ahora parecía reservadas a modelos de segmentos superiores. La marca lo presenta con 680 CV (500 kW), tres motores de flujo axial y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos. Se venderá con carrocería berlina y Shooting Brake, ambas con una batería de 94 kWh. La berlina mide 4,742 metros y declara 390 litros de maletero más un compartimento delantero de 101 litros. El Shooting Brake, por su parte, mantiene la longitud y eleva el maletero a 450 litros, también con 101 litros delante.

Mercedes AMG CLA 45 4Matic+ Shooting Brake de perfil / Mercedes-Benz

Lo relevante no es solo la potencia. Mercedes-AMG sustituye el esquema habitual de uno o dos motores por una arquitectura con dos unidades traseras y una delantera. Los tres propulsores trabajan de forma independiente y permiten repartir el par tanto entre ejes como entre las dos ruedas posteriores. Es la base de la nueva tracción total plenamente variable AMG Performance 4MATIC+, que también puede circular propulsando únicamente el eje trasero cuando las condiciones lo permiten.

El motor delantero ejerce de apoyo bajo demanda-. Puede desacoplarse cuando hay poca carga para reducir pérdidas y vuelve a intervenir en fuertes aceleraciones o recuperaciones. En conjunto, el sistema ofrece picos de hasta 680 CV (500 kW), y un par máximo de 1.759 Nm. La potencia continua declarada alcanza 450 kW (612 CV), una cifra que apunta a que el coche busca sostener su rendimiento y no limitarse a picos puntuales de aceleración.

La batería de iones de litio trabaja a 800 voltios y tiene una capacidad útil de 94 kWh. La berlina homologa más de 670 kilómetros de autonomía WLTP, mientras que el Shooting Brake se queda por encima de 640 kilómetros. Las diferencias de carrocería también se reflejan en el consumo homologado, de 16,5 a 18,7 kWh/100 km en la berlina y de 17,4 a 19,6 kWh/100 km en el familiar.

Interior del Mercedes AMG CLA 45 4Matic+ Shooting Brake con pantallas MBUX / Mercedes-Benz

La carga rápida alcanza un máximo de 330 kW en corriente continua. Mercedes-AMG promete pasar del 10 al 80 % en 22 minutos y más de 270 kilómetros de autonomía recuperada en diez minutos, siempre en las condiciones que permitan esos valores. En corriente alterna admite hasta 22 kW. La gestión térmica incluye una bomba de calor que aprovecha aire ambiente, calor residual de la batería y la cadena cinemática, además de preparar el acumulador antes de llegar a un cargador si se utiliza la navegación.

La velocidad máxima es de 250 km/h de serie y puede subir a 270 km/h con el paquete AMG Dynamic Plus. Ese paquete añade el modo Race y funciones pensadas para circuito, por lo que conviene separar estas prestaciones de la configuración estándar. La suspensión AMG Ride Control utiliza muelles de acero y amortiguación adaptativa, con ajustes Comfort, Sport y AMGFORCE S+.

Un eléctrico que simula el cuatro cilindros AMG

La parte más singular del CLA 45 es la voluntad de trasladar sensaciones de un AMG de combustión a un eléctrico. El modo AMGFORCE S+ introduce un sonido basado en las grabaciones de un Mercedes-AMG A 45 S, cambios de marcha simulados, interrupciones de tracción y vibración en los asientos delanteros. Es una propuesta dirigida a quien busque una experiencia más intensa que la respuesta silenciosa y lineal habitual en un coche eléctrico.

Mercedes AMG CLA 45 4Matic+ Berlina / Mercedes-Benz

El conductor puede elegir seis modos AMG Dynamic Select —Slippery, Comfort, Sport, AMGFORCE S+, ECO e Individual— y sumar RACE con el citado paquete opcional. La frenada regenerativa ofrece cinco niveles y puede llegar a detener el vehículo. Para las frenadas de emergencia o el uso exigente, interviene el equipo hidráulico con discos delanteros ventilados de 390 milímetros y pinzas fijas de seis pistones.

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Por fuera, el CLA 45 estrena parrilla AMG con diez lamas verticales, pasos de rueda ensanchados y aerodinámica activa. La berlina utiliza un alerón trasero móvil y el Shooting Brake uno integrado en el borde del techo. Ambos se despliegan según el programa de conducción y la velocidad. Dentro, el coche se configura exclusivamente con cuatro plazas, asientos deportivos y la cuarta generación de MBUX, basada en MB.OS e integrada con ChatGPT, Microsoft Bing y Google Gemini según Mercedes.