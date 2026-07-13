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Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure

La actualización del Nissan X-Trail trae consigo cambios estéticos, mejoras internas y el lanzamiento de una nueva versión denominada Adventure

Con dos o cuatro ruedas motrices, su precio de salida es de 33.050 con campañas y descuentos ya contabilizados

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure / Nissan

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Mª Ángeles Pujol

Barcelona
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Cuatro generaciones lleva ya el Nissan X-Trail abasteciendo al mercado para todos aquellos que buscan un SUV de buen tamaño con cinco o siete plazas. Y no le ha ido nada mal si consideramos que es el modelo que más ha vendido la marca nipona en todo el mundo y que ya lleva contabilizados un total de ocho millones de unidades vendidas.

Ahora ha llegado el momento de actualizar la generación existente a medio camino de su vida comercial y lo hace incidiendo en temas como la estética, la conectividad, una mejora en materiales y presentación y añadiendo la llegada de una nueva versión que bajo la denominación Adventure va orientada hacia a aquellos que gustan llevar un coche con estilo más campero. Las especificaciones mecánicas no han variado y se mantiene el motor e-Power que le concede la etiqueta Eco.

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure / Nissan

Nueva imagen

El cambio más importante que presenta se puede apreciar en el frontal, donde ofrece una nueva imagen gracias a una parrilla más ancha y a un nuevo paragolpes. Tanto los pasos de rueda como los bajos se han visto remarcados al estar pintados en negro brillante, mientras que en la zaga, los pilotos ofrecen un nuevo diseño y el parachoques también es nuevo. Las llantas pueden ser de 19 o 20 pulgadas.

Las dimensiones no han variado en ninguna de sus cotas y se mantiene la longitud en 4,68 metros, con una anchura de 1,84 metros, una altura de 1,70 metros y una distancia entre ejes de 2,71 metros. En la versión de cinco plazas, la capacidad del maletero es de 575 litros que se reduce a 465 litros en la versión siete plazas, mientras que si se abaten los asientos traseros se llega a los 1.396 litros.

En el interior se aprecia una mejora en la presentación con nuevas tapicerías en cuero o piel y a la gama de colores se añaden ahora dos nuevas tonalidades, azul oscuro y beige oscuro.

Otro aspecto que se ha mejorado es el de la conectividad. Ahora incorpora Google integrado en el sistema Nissan Connect con acceso a Google Maps y Google Assistant así como un sistema avanzado de visión de 360º con vista tridimensional y con hasta ocho puntos de visión, lo que facilita las maniobras y mejora la seguridad en todo tipo de situaciones.

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure / Nissan

Nueva versión Adventure

Esta es una versión orientada a ambientar el coche hacia un uso más offroad con detalles específicos que la diferencian de los otros tres niveles de acabado existentes. Básicamente el cambio más notorio externamente está en el frontal con una parrilla específica que presenta tres elementos color plata en la parte superior mientras el logotipo de la marca es rojo, color que también se puede ver en otras partes de la carrocería.

En el interior, además de un techo solar practicable, la tapicería admite ser lavada y el color rojo vuelve a estar presente en pequeños detalles como costuras o revestimiento de salpicadero.

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure

Nissan pone al día el X-Trail y lanza la versión Adventure / Nissan

Un único motor

Este X-Trail está disponible con un único motor e-Power, eléctrico, asociado a un motor de combustión de tres cilindros y 1,5 litros que actúa como generador alimentando una pequeña batería. En su versión de tracción delantera rinde 204 CV mientras que en la versión de tracción integral ofrece 213 CV. En cuanto a consumos, varían entre 5,7 y 6,2 litros según versión y en cuanto a prestaciones la velocidad máxima se sitúa en 170 o 180 km/h en las mismas circunstancias.

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El coche está disponible en cuatro acabados, Acenta, NConnecta, Adventure y Tekna. Los precios arrancan en 42.800 euros que con las campañas y descuentos se quedan en 33.050 euros. Ya está a la venta.

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