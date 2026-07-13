Las multas más comunes que puede ponerte la Guardia Civil estas vacaciones

En verano aparecen infracciones muy típicas provenientes del calor, como conducir sin camiseta o con chanclas. También hay que tener mucho cuidado con las temperaturas altas, la fatiga y el cansancio, ya que pueden incrementar la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. La Dirección General de Tráfico recomienda extremar las precauciones y poner mucha atención al volante, pero a veces hay algún despiste que te puede costar una sanción. Por ello ¿cuáles son las multas más comunes que se ponen en verano?

Guardia Civil parando a un coche / DGT

La DGT pide mucha atención y prudencia

Con el importante movimiento de vehículos que hay en verano, la Dirección General de Tráfico pide prudencia y que se respeten las normas de circulación. Además señala que el tráfico cambia con respecto a otras épocas del año y presenta diferentes características:

Mayor tránsito de vehículos en carreteras secundarias , que son las más letales en términos de siniestralidad.

, que son las más letales en términos de siniestralidad. Incremento de desplazamientos de largo recorrido en días laborales y durante los fines de semana.

en días laborales y durante los fines de semana. Aumento de los desplazamientos nocturnos.

Circulación conflictiva en carreteras que comunican las poblaciones del litoral y zonas turísticas de costa con las playas.

Mayor presencia de ciclistas y peatones en carretera.

Las sanciones más comunes en verano

El verano es la época con más desplazamientos del año, lo que suele hacer que las multas se disparen al haber más actividad en las carreteras. Debes de tener mucho cuidado si fumas en el coche, ya que aunque no aparezca como prohibido en el Reglamento General de Circulación, no lo podrás hacer si supone una distracción al volante. Si un Agente de Tráfico considera que puede ser un peligro para la seguridad vial podría sancionarte con 200 euros.Además si te la juegas y tiras las colillas por la ventanilla, la sanción será de 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir. También tienes que pensar que en verano esta práctica es aún más peligrosa si cabe por el riesgo de incendio.

Conducir sin camiseta o con chanclas puede ser muy peligroso. Las multas por conducir sin camiseta pueden oscilar entre los 80 y los 200 euros, con la retirada de tres puntos del carnet. También es peligroso circular descalzo o con chanclas, porque el pie puede resbalarse y hacer que sueltes el pedal. En este caso las infracciones son de 80 euros (con pronto pago 40). Lo más recomendable es que mientras vayas al volante uses calzados cómodos, seguros y que sujeten el pie correctamente.

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Además debes de tener mucho cuidado con la velocidad máxima y con las bebidas alcohólicas, ya que no solo son motivo de multa si no que pueden provocar accidentes. También se sanciona duramente a los conductores que circulen con el teléfono móvil, y es que sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponer una multa de 200 euros y 6 puntos en el carnet de conducir.