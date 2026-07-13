¿Es legal circular con tan solo un espejo retrovisor exterior? Esto es lo que dice la DGT

Es uno de los imprevistos que a cualquiera le pueden pasar, salir de un aparcamiento y encontrarte con que te han roto el retrovisor de un golpe, o simplemente chocarte y romperlo. Ante la necesidad de usar el coche, a muchos conductores les asalta la misma duda: ¿Se puede circular legalmente con un solo espejo retrovisor o nos arriesgamos a una sanción de la DGT?

La respuesta corta: depende del espejo que falte. Aunque casi todos los turismos modernos salen de fábrica con tres espejos, el Reglamento no obliga a llevarlos todos en todos los casos, pero sí exige un mínimo para garantizar la seguridad vial.

Los dos espejos obligatorios

Para los coches tradicionales, la normativa española estipula que es obligatorio contar, como mínimo, con dos espejos retrovisores. Sin embargo, la ley especifica exactamente cuáles deben ser: El retrovisor exterior izquierdo (lado del conductor) es 100% obligatorio en todos los casos. Circular sin él está terminantemente prohibido. El retrovisor interior (central) es el segundo espejo obligatorio por norma general.

Si tu coche tiene el espejo izquierdo y el central en perfecto estado, el espejo retrovisor derecho (el del copiloto) es técnicamente opcional según la ley. Por lo tanto, si se te rompe el espejo derecho, podrías circular con tan solo los otros dos sin temor a que los agentes de tráfico te multen.

Las excepciones

Aunque por norma general el retrovisor derecho sea opcional, hay situaciones muy comunes reguladas por el Reglamento de Circulación en las que pasa a ser totalmente obligatorio

Visibilidad interior obstruida: Si llevas el coche cargado hasta el techo, utilizas cortinillas opacas, o si has puesto pegatinas en la luneta trasera que te impiden ver a través del espejo interior central, la ley te obliga a llevar el retrovisor derecho al quedar "anulado" el central.

Si llevas el coche cargado hasta el techo, utilizas cortinillas opacas, o si has puesto pegatinas en la luneta trasera que te impiden ver a través del espejo interior central, la ley te obliga a llevar el retrovisor derecho al quedar "anulado" el central. Remolques o caravanas: Si arrastras un remolque, una caravana o cualquier elemento que por su volumen tape la visibilidad del espejo central, es obligatorio contar con ambos retrovisores exteriores.

Si arrastras un remolque, una caravana o cualquier elemento que por su volumen tape la visibilidad del espejo central, es obligatorio contar con ambos retrovisores exteriores. Lunas tintadas: Si bien las láminas homologadas están permitidas, si reducen drásticamente la visibilidad del espejo interior, los agentes exigirán la presencia del retrovisor derecho.

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Circular sin alguno de los espejos obligatorios o llevarlos rotos, agrietados o mal sujetos se considera una infracción grave contra la seguridad vial. La sanción económica de la DGT es de 200€. Además, los agentes tienen la potestad de inmovilizar el vehículo si consideran que la falta de visibilidad representa un peligro inminente para el resto de usuarios de la carretera.