Denza estrena el Bao 5, un SUV enchufable de 544 CV con un enfoque muy todoterreno

Denza entra en el segmento de los SUV en Europa con el Bao 5, un híbrido enchufable de cinco plazas que se aleja de las fórmulas habituales por su chasis de largueros y travesaños y por una configuración orientada también a la conducción todoterreno. Se ofrece con los acabados Elegance y Ultimate. El primero mide 4.888 mm de largo y el segundo llega a 4.921 mm, con 1.970 mm de ancho en ambos casos. La distancia entre ejes es de 2.800 mm, mientras que la altura varía entre 1.920 y 1.930 mm.

Denza Bao 5 visto de tres cuartos trasero / Denza

Su sistema DMO, siglas de Dual Mode Off-road, combina un motor de gasolina 1.5 turbo de 150 CV con dos propulsores eléctricos, uno por eje. El delantero entrega 272 CV y el trasero 388 CV, para una potencia conjunta de 544 CV y 760 Nm. Denza declara un 0 a 100 km/h en 4,8 segundos.

La batería Blade de 31,8 kWh permite homologar 90 kilómetros de autonomía eléctrica según el ciclo WLTP. Con el depósito lleno y la batería cargada, la autonomía conjunta homologada asciende a 835 kilómetros. El consumo declarado es de 4,2 l/100 km y las emisiones, de 94 g/km de CO2. Admite carga en corriente alterna a 11 kW y continua hasta 100 kW.

Un SUV muy todoterreno

El Bao 5 incorpora dos diferenciales electrónicos, delantero y trasero, además de un bloqueo central que reparte el par entre los ejes. La versión Ultimate añade la suspensión hidráulica inteligente DiSus-P, que puede elevar la carrocería hasta alcanzar 310 mm de altura libre al suelo. Esta variante declara ángulos de entrada y salida de 39 y 34 grados, respectivamente. El sistema recoge información de más de 20 sensores para ajustar su funcionamiento a las condiciones de marcha.

Perfil del Denza Bao 5 / Denza

El maletero anuncia 475 litros con los asientos posteriores en uso y 1.069 litros al abatirlos y la capacidad máxima de remolque es de 2.500 kg, por lo que también tiene un claro perfil destinado a las familias y el tiempo de ocio.

Por dentro, el conductor cuenta con instrumentación digital de 12,3 pulgadas y un Head-Up Display. La pantalla central de 15,6 pulgadas concentra el sistema de infoentretenimiento, con Google Maps, Google Assistant y Google Play integrados. Delante del acompañante hay una pantalla propia y el asistente de voz dispone de cuatro zonas de detección. El equipo de sonido Devialet tiene 16 altavoces en el Elegance y 18 en el Ultimate.

Maletero del Denza Bao 5 con el porton abierto / Denza

La dotación de serie del Elegance incluye llantas de 18 pulgadas, estribos fijos, techo panorámico, asientos delanteros calefactados y ventilados con masaje, así como asientos traseros calefactados. El Ultimate incorpora las llantas de 20 pulgadas, los estribos eléctricos desplegables, la suspensión DiSus-P, ventilación para los asientos traseros y un retrovisor digital. Este acabado también suma una segunda base de carga inalámbrica y el equipo Devialet de 18 altavoces. Además, el Bao 5 incorpora 11 airbags de serie, cámara de visión de 360 grados, control de descenso de pendientes y asistentes como el control de crucero inteligente, las alertas y frenadas de tráfico cruzado o el mantenimiento de carril.

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Sin duda el Denza Bao 5, será una pieza importante para ampliar la gama europea de la marca premium de BYD. Se espera que llegue a lo largo de este verano al mercado español y su percio superará los 80.000 euros.