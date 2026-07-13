Defender Vertex, mucho más que una nueva imagen

El Defender no estrena una generación nueva, pero sí ofrece una gran actualización en toda la gama. La principal novedad es el Defender Vertex, un nuevo acabado que se sitúa junto a la especificación X y que se caracteriza por una imagen más sofisticada, nuevas combinaciones de materiales y más opciones de personalización. La renovación también alcanza al Trophy Edition, al OCTA, a las mecánicas, a la distribución interior y a los accesorios disponibles.

El Vertex ofrece cambios visuales y de equipamiento en las carrocerías 90 y 110. Defender busca reforzar de este modo el aspecto más robusto del modelo, pero sin modificar su innato planteamiento todoterreno. Pero no se trata, de un simple paquete estético, ya que incorpora elementos de serie específicos, una oferta propia de llantas y varias mejoras de confort.

Defender Vertex 110 en Borasco Grey / Defender

Este las novedades de esta variante encontramos paragolpes extendidos, la parrilla delantera de mayor tamaño y los antiniebla revisados, que otorgan a este modelo una identidad visual propia. Todos ellos van acabados en Shadow Atlas Matte. El conjunto se completa con un alerón trasero Gloss Black, pinzas de freno delanteras y argollas de rescate traseras en amarillo, además de un revestimiento inferior de la carrocería pintado en el mismo color.

De serie, el Vertex monta llantas de 22 pulgadas Diamond Turned en Satin Dark Grey con contraste Carpathian Grey. También podrá equipar unas llantas de 22 pulgadas Gloss Black o unas de 20 pulgadas Satin Dark Grey. Está disponible en Fuji White, Santorini Black, Woolstone Green, Borasco Grey y Carpathian Grey, además del acabado Patagonia White Matte Wrap. En el interior habrá asientos de piel Windsor, tejido Forged o Ultrafabrics, según la combinación elegida.

Defender Vertex 90 en color Patagonia White Matte Wrap / Defender

Quien no quiera dar el salto al Vertex podrá pedir el nuevo Extended Exterior Pack en los Defender X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE —también Hard Top— y V8. Este paquete recupera los paragolpes extendidos, el alerón trasero y la cubierta de la rueda de repuesto pintada en el color de la carrocería. Es una forma de trasladar su nueva imagen a otras versiones, pero se trata de un opcional y no de una modificación general de toda la gama.

Seis plazas y motores revisados

La actualización suma para el Defender 110 una configuración de seis plazas con disposición 2+2+2. En la segunda fila sustituye la banqueta por dos Captain Chairs con reposabrazos, reclinación manual y cojines laterales. La marca afirma que esta solución mejora el acceso a la tercera fila, el espacio para las piernas de los pasajeros traseros y deja un hueco para equipaje entre ambos asientos.

Defender Vertex 110 / Defender

La gama mecánica incorpora un gasolina de seis cilindros en línea y 3.0 litros P380 MHEV, con 550 Nm de par. También se anuncia un nuevo P300 de seis cilindros en línea y 3.0 litros, con 470 Nm, que sustituye al anterior P300 de cuatro cilindros y 2.0 litros en determinados mercados. Por su parte, el Defender OCTA mantiene el V8 biturbo de 4.4 litros y, desde el año modelo 27, declara 540 CV, 750 Nm y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos. Algunas de estas motorizaciones llegarán después del lanzamiento inicial.

El Defender 110 Trophy Edition añade Santorini Black como alternativa al Deep Sandglow Yellow y reemplaza el Keswick Green. El OCTA estrena el color Woolstone Green. Además, Namib Orange se incorpora para los Defender 90 y 110 en acabados S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE y X. También llega una película protectora brillante y autocicatrizante que, según Defender, repara con la radiación solar pequeños arañazos superficiales.

Noticias relacionadas

Entre los accesorios nuevos destaca el Expedition Roof Light, con 9.000 lúmenes y un alcance de hasta 350 metros cuando funciona junto a los faros principales. El portaequipajes del portón trasero ofrece 60 litros y admite hasta 12 kg. La gama añade asimismo un alerón trasero y estrena un servicio de voz conectado activado con ‘Hey Land Rover’.