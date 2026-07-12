La movilidad aérea urbana está cada vez más cerca de convertirse en una opción de transporte real y eficiente para las ciudades del futuro. Toyota y Joby Aviation han anunciado oficialmente el inicio de la primera fase de su alianza estratégica mediante la creación de una empresa conjunta (Joint Venture). Esta nueva entidad jurídica tiene como meta sentar las bases operativas para la producción masiva de los futuros taxis aéreos eléctricos de la compañía estadounidense.

Industrialización y optimización de las aeronaves eVTOL

El propósito principal de esta colaboración es acelerar la transición de los prototipos hacia la producción comercial masiva de las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico, conocidas técnicamente como eVTOL.

Para conseguirlo, la alianza combinará los desarrollos aeronáuticos de Joby Aviation con el liderazgo industrial de la firma automotriz japonesa. En esta primera fase de escalabilidad, Toyota aportará toda su experiencia en procesos industriales, eficiencia y calidad así como reducción de costes.

Los taxis aéreos están cada vez más cerca: Toyota y Joby Aviation se unen para fabricar estos vehículos a gran escala / Toyota

Próximos pasos: certificación y capacidad de producción

La hoja de ruta a corto plazo de esta empresa conjunta se centrará en ampliar la capacidad técnica y fabril de las instalaciones. Este incremento de potencial es un requisito indispensable para obtener las certificaciones oficiales de las autoridades aeronáuticas, un paso previo y obligatorio antes de dar inicio a la comercialización global de los vehículos.

“Toyota ha estado al lado de Joby durante casi una década, aportando una orientación y un apoyo incalculable mientras construíamos las bases para fabricar nuestras aeronaves. El anuncio refleja la solidez de nuestra relación y la confianza de una misma visión: convertir la movilidad aérea en una realidad cotidiana y hacerla realidad juntos”, explicó JoeBen Bevirt, fundador y CEO de Joby Aviation

Por su parte, Akio Toyoda, Presidente de Toyota Motor Corporation (TMC), comentó: “Nos ha guiado la filosofía de proporcionar movilidad para todos y consideramos la movilidad aérea como una extensión natural de esa filosofía: llevar la movilidad del suelo al cielo y aportar un nuevo valor a la vida de las personas y a la sociedad”.

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Con esta estructura industrial lista, ambas compañías buscan adelantarse a la creciente demanda de mercado que se prevé para la movilidad aérea eléctrica en los próximos años, transformándola en una alternativa de transporte integrada y sostenible.