El Lotus 72D de Pocher a escala 1:8: una pieza de alta precisión para coleccionistas de la Fórmula 1 clásica
La réplica del monoplaza con el que Emerson Fittipaldi disputó el GP de Gran Bretaña de 1972 llega al modelismo premium
El kit rinde tributo al revolucionario diseño de Colin Chapman, reproduciendo al detalle la icónica librea negra y dorada
El Lotus 72 está considerado unánimemente como uno de los monoplazas más innovadores, estéticos e influyentes de la década de los 70. Diseñado por el legendario Colin Chapman, este vehículo introdujo un concepto vanguardista que cambió para siempre la fisonomía de la competición al trasladar los radiadores a los pontones laterales, redefiniendo tanto la aerodinámica como el comportamiento dinámico en pista.
Para los entusiastas del motor y la historia de la competición, Pocher traslada este legado técnico al formato tangible con su reproducción a escala 1:8 del Lotus 72D – British GP 1972, el coche pilotado por el campeón mundial Emerson Fittipaldi.
Anatomía de una obra maestra a escala 1:8
El desarrollo de esta maqueta se aleja del modelismo convencional para enfocarse en los estándares exigidos por los coleccionistas de automóviles, desglosando la estructura del coche original mediante una reproducción fiel de sus componentes esenciales:
- Estructura principal: Réplica exacta del chasis monocasco característico del monoplaza de 1972.
- Componentes mecánicos: Modelado minucioso de los elementos de la suspensión y del bloque motor.
- Habitáculo de conducción: Un cockpit de alto nivel que detalla la instrumentación y los mandos del piloto.
- Acabados de rodadura: Neumáticos fabricados en goma real para garantizar el rigor visual y el agarre estético de la pieza.
- Iconografía oficial: Recreación precisa de todos los logotipos y patrocinadores que vistieron al vehículo en el Gran Premio británico.
Del "Gold Leaf" al mito de John Player Special
La silueta del Lotus 72 pasó a la posteridad no solo por sus soluciones de ingeniería, sino también por su impacto visual. Tras competir inicialmente con los colores de Gold Leaf, el diseño de Chapman alcanzó su estatus de Icono del motor al adoptar la célebre decoración negra y dorada de John Player Special, un esquema cromático que dominó los circuitos y marcó el rumbo estético de la Fórmula 1 moderna.
Esta pieza de colección, concebida para los amantes de la historia del automovilismo que buscan conservar un fragmento de la ingeniería clásica en casa, se encuentra disponible en el mercado con un precio de 900 euros.
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