En plena época de vacaciones, los apasionados de las motos están en busca y captura de nuevos destinos para viajar en moto. Siendo una de las provincias más frías de España durante el verano, Burgos se convierte en un atractivo destino para estos viajes, con rutas que pueden mezclar montañas, valles, profundos cañones, ríos tranquilos, pastos, viñedos, pueblos llenos de historia, iglesias y monasterios.

Burgos en moto

Burgos Origen y Destino reúne seis itinerarios pensados para recorrer la provincia sobre dos ruedas en su propuesta “Burgos en moto”. Bajo el lema “Seis rutas para perderse, una provincia para encontrarse”, se presentan los distintos recorridos junto con toda la información necesaria para planificarse.

Las rutas están pensadas para disfrutar de la conducción, pero también de los grandes atractivos de la provincia. Se pueden realizar tanto de forma individual como unirlas para conseguir un recorrido más largo con el que descubrir gran parte de la provincia. Como ellos mismo mencionan, el objetivo siempre es el mismo: disfrutar del encanto de la región sobre dos ruedas. Las rutas propuestas son:

Viaje al centro de la Sierra (195 kilómetros). Esta ruta se adentra en la Sierra de la Demanda y el entorno del Arlanza, con paradas como el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, Santo Domingo de Silos, el cementerio de Sad Hill, el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila o los embalses de Arlanzón y Úzquiza. Esta es una ruta ideal para quienes buscan montaña, curvas, naturaleza y algunos de los escenarios más reconocibles de la provincia.

Esta ruta se adentra en la Sierra de la Demanda y el entorno del Arlanza, con paradas como el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, Santo Domingo de Silos, el cementerio de Sad Hill, el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila o los embalses de Arlanzón y Úzquiza. Esta es una ruta ideal para quienes buscan montaña, curvas, naturaleza y algunos de los escenarios más reconocibles de la provincia. Del origen del hombre al origen del castellano (263 kilómetros). Una ruta que une dos grandes relatos burgaleses, Atapuerca y Valpuesta. El itinerario atraviesa la Bureba y Las Merindades, con paradas como Belorado, Poza de la Sal, las cascadas de Tobera, Oña y Frías. Una ruta que va de los primeros pobladores de Europa a los primeros testimonios escritos vinculados al castellano. Historia, paisaje y lengua van de la mano en esta rut a con algunas de las carreteras más bonitas de la provincia.

Una ruta que une dos grandes relatos burgaleses, Atapuerca y Valpuesta. El itinerario atraviesa la Bureba y Las Merindades, con paradas como Belorado, Poza de la Sal, las cascadas de Tobera, Oña y Frías. Una ruta que va de los primeros pobladores de Europa a los primeros testimonios escritos vinculados al castellano. Historia, paisaje y lengua van de la mano en esta rut con algunas de las carreteras más bonitas de la provincia. De las huellas de Castilla al clamor del Ebro (197 kilómetros). Una ruta que recorre Las Merindades y parte de la zona norte de la provincia, desde Taranco de Mena hasta Arija. En el camino aparecen la ermita de San Pantaleón de Losa, Medina de Pomar, el Monasterio de Santa María de Rioseco, Espinosa de los Monteros, Ojo Guareña y Puentedey, antes de terminar junto al embalse del Ebro. Esta ruta es una propuesta perfecta en la que se unen patrimonio medieval, leyendas, cuevas, románico y paisajes con el agua como protagonista.

Una ruta que recorre Las Merindades y parte de la zona norte de la provincia, desde Taranco de Mena hasta Arija. En el camino aparecen la ermita de San Pantaleón de Losa, Medina de Pomar, el Monasterio de Santa María de Rioseco, Espinosa de los Monteros, Ojo Guareña y Puentedey, antes de terminar junto al embalse del Ebro. Esta ruta es una propuesta perfecta en la que se unen patrimonio medieval, leyendas, cuevas, románico y paisajes con el agua como protagonista. Maravillas naturales en ruta al Camino (191 kilómetros). Este recorrido parte de Orbaneja del Castillo. La ruta atraviesa las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, se acerca a Peña Amaya y enlaza villas como Villadiego, Sasamón y Melgar de Fernamental antes de llegar a una de las grandes paradas jacobeas de la provincia, Castrojeriz. Se trata de una de las rutas más completas ya que suma naturaleza con una de las grandes rutas de la historia, el Camino de Santiago.

Este recorrido parte de Orbaneja del Castillo. La ruta atraviesa las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, se acerca a Peña Amaya y enlaza villas como Villadiego, Sasamón y Melgar de Fernamental antes de llegar a una de las grandes paradas jacobeas de la provincia, Castrojeriz. Se trata de una de las rutas más completas ya que suma naturaleza con una de las grandes rutas de la historia, el Camino de Santiago. Caminos ducales y joyas silenciosas (152 kilómetros). Es una ruta en la que se visita algunas de las villas históricas junto a parte del patrimonio menos conocido. Arcos de la Llana, Villangómez, Santa María del Campo, Lerma, Quintanilla del Agua, Hontoria de la Cantera o el Monasterio de San Pedro de Cardeña forman parte de un recorrido que mira al Arlanza, a la huella ducal y a la memoria del Cid, una de las grandes leyendas de nuestro país que aquí es mucho más palpable.

Es una ruta en la que se visita algunas de las villas históricas junto a parte del patrimonio menos conocido. Arcos de la Llana, Villangómez, Santa María del Campo, Lerma, Quintanilla del Agua, Hontoria de la Cantera o el Monasterio de San Pedro de Cardeña forman parte de un recorrido que mira al Arlanza, a la huella ducal y a la memoria del Cid, una de las grandes leyendas de nuestro país que aquí es mucho más palpable. De Roma al vino eterno (175 kilómetros). Una ruta que discurre por el sur de la provincia y en la que se entremezclan historia romana, patrimonio medieval y cultura del vino. Caleruega, Baños de Valdearados, Gumiel de Izán, Roa, La Vid, Peñaranda de Duero y Clunia Sulpicia. Esta ruta permite cerrar el viaje entre mosaicos romanos, monasterios, bodegas y viñedos de la Ribera del Duero.

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Todas estas rutas propuestas están pensadas para disfrutar tanto del trayecto como de las paradas, ya que Burgos es una provincia que ofrece una gran cantidad de carreteras secundarias en las que perderse y disfrutar del trayecto.