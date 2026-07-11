Las firmas francesas Lacoste y Alpine han presentado un proyecto conjunto inspirado en el ingenio, la ligereza y la búsqueda del rendimiento que caracterizó a sus respectivos fundadores, René Lacoste y Jean Rédélé. Esta colaboración estratégica entre los equipos de diseño e ingeniería trasciende los límites de sus disciplinas tradicionales para fusionar el automovilismo de competición con el diseño de moda icónico.

Para dar vida a este encuentro, la productora Ninety Films ha creado el cortometraje "Le Test", protagonizado por el actor Pierre Niney (cofundador de la productora) y el piloto de BWT Alpine Formula One Team Pierre Gasly, ambos embajadores de Lacoste. La película recurre al humor y la complicidad para escenificar la confluencia de ambos mundos en torno a un vehículo exclusivo.

Lacoste y Alpine se unen fusionando rendimiento y elegancia francesa / Alpine

Una propuesta radical para el automovilismo eléctrico

El núcleo técnico de esta colaboración se asienta sobre el Alpine A290 Rallye, una plataforma eléctrica de competición compacta y ágil. Diseñado para ofrecer una deportividad sin concesiones, el vehículo cuenta con un chasis optimizado, suspensiones de rally y un sistema de gestión del motor eléctrico que proporciona una respuesta inmediata y una aceleración potente.

Su diseño exterior reinterpreta los códigos de los coches de carreras con una estética contemporánea que incluye:

Vías ensanchadas , aletas prominentes, difusor y fibra de carbono a la vista.

, aletas prominentes, y fibra de carbono a la vista. Toma de aire en el techo , un imponente alerón trasero y ruedas de líneas definidas.

, un imponente trasero y ruedas de líneas definidas. Pintura en blanco azulado con partículas de textura sutil , inspirada en la nieve y el hielo de los paisajes alpinos.

, inspirada en la nieve y el hielo de los paisajes alpinos. Firmas luminosas rediseñadas como un guiño a la mirada del reptil y un total de 290 cocodrilos integrados en los gráficos de la carrocería.

Lacoste y Alpine se unen fusionando rendimiento y elegancia francesa / Alpine

Un habitáculo inmersivo cubierto de "petit piqué"

El interior del vehículo propone una experiencia monocromática en color rojo intenso, inspirado específicamente en el tono de la lengua del logotipo de Lacoste. El habitáculo juega con los contrastes estéticos y con soluciones avanzadas de ingeniería dirigidas a la reducción de peso:

Textiles emblemáticos: La tela petit piqué de Lacoste recubre los asientos y los paneles de las puertas, con bordados realizados por el taller histórico Potencier .

La tela petit piqué de Lacoste recubre los asientos y los paneles de las puertas, con realizados por el taller histórico . Ingeniería 3D: Los asientos de rally incorporan piezas con estructuras reticulares (tipo lattice) impresas en 3D por la firma ERPRO para combinar ligereza y comodidad.

Los asientos de rally incorporan piezas con (tipo lattice) impresas en 3D por la firma ERPRO para combinar ligereza y comodidad. Componentes técnicos: Los elementos estructurales cuentan con un acabado anodizado rojo, rematado con un logotipo común Alpine x Lacoste tratado en bajorrelieve.

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Colección cápsula: de la cancha al circuito

El proyecto se complementa con el lanzamiento de una colección de moda cápsula que traslada el espíritu de las pistas al vestuario. La línea incluye polos, camisetas, prendas técnicas ligeras y accesorios que fusionan la elegancia del tenis con la funcionalidad del automovilismo.