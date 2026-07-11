El Opel Corsa se mantiene como una de las referencias comerciales más sólidas de la firma alemana, consolidándose como el coche pequeño más vendido en su país de origen durante más de cinco años consecutivos. Gran parte de los argumentos que explican este arraigo se encuentran en su propia trayectoria histórica y, de forma muy específica, en el Opel Corsa D.

Este mes de julio de 2026 se cumplen exactamente 20 años del lanzamiento de su cuarta generación, un automóvil que debutó en el British International Motor Show de 2006 con la tarea de dar continuidad al éxito del modelo original de 1982 mediante un enfoque más moderno, fresco y potente.

Dos décadas del Opel Corsa D: el coche que consolidó el éxito del utilitario alemán / Axel Wierdemann

Diseño diferenciado e innovaciones en habitabilidad

Con una longitud que creció hasta los 3,999 metros, el Corsa D se estructuró a partir de dos variantes de carrocería con planteamientos de diseño completamente independientes: una opción de tres puertas con marcadas líneas de estilo coupé y una alternativa de cinco puertas con un techo más largo orientada al confort familiar.

Más allá de su estética, el modelo destacó por incorporar soluciones prácticas dirigidas a maximizar la versatilidad interior, entre las que sobresalieron tres novedades:

Sistema FlexFix: Un portabicicletas integrado en la estructura del vehículo que se extraía de la parte inferior trasera como si fuera un cajón y que se ocultaba por completo en el paragolpes cuando no estaba en uso.

Un portabicicletas integrado en la estructura del vehículo que se extraía de la parte inferior trasera como si fuera un cajón y que en el paragolpes cuando no estaba en uso. Compartimento DualFloor: Un piso de carga ajustable en dos alturas que permitía dividir el maletero horizontalmente o crear una superficie totalmente nivelada al abatir los respaldos traseros.

Un piso de carga ajustable en dos alturas que permitía o crear una superficie totalmente nivelada al abatir los respaldos traseros. Tecnología de segmentos superiores: Introdujo en la gama las luces de giro AFL con encendido automático por sensores, el volante calefactable y una memoria inteligente en la llave capaz de restaurar la configuración de climatización e infoentretenimiento de hasta cinco conductores distintos.

En el plano dinámico, el chasis se apoyó en una dirección asistida eléctrica sensible a la velocidad. Además, el acabado Sport estrenó un sistema de dirección con curva característica progresivamente variable, diseñada para ofrecer una respuesta más directa a medida que aumentaba el ángulo de giro.

Dos décadas del Opel Corsa D: el coche que consolidó el éxito del utilitario alemán / Axel Wierdemann

Una gama de extremos: del consumo mínimo al radical OPC

La oferta mecánica del Corsa D se diseñó para cubrir desde las necesidades de ahorro diario hasta las demandas de altas prestaciones. Bajo la denominación ecoFLEX, Opel agrupó sus variantes más eficientes con tecnología Start/Stop, destacando el motor 1.3 CDTI ecoFLEX, que homologaba un consumo combinado de 3,3 litros de diésel cada 100 kilómetros y unas emisiones de 88 gramos de CO2 por kilómetro (bajo el ciclo NEDC).

En el lado opuesto de la balanza, la firma desarrolló sus opciones más prestacionales:

Corsa GSi: Con 150 CV y una velocidad máxima de 210 km/h , funcionaba como paso intermedio hacia la cumbre de la gama.

Con y una , funcionaba como paso intermedio hacia la cumbre de la gama. Corsa OPC (2007): Equipado con un motor de 192 CV y 266 Nm de par, añadía aditamentos visuales como branquias específicas, faldones deportivos y un difusor oscuro.

Equipado con un motor de y 266 Nm de par, añadía aditamentos visuales como branquias específicas, y un difusor oscuro. OPC “Nürburgring Edition” (2010): Se convirtió en el Corsa de fábrica más potente de su época al elevar las cifras hasta los 210 CV y 280 Nm de par. Lograba acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, alcanzaba los 230 km/h y equipaba de serie un chasis de alto rendimiento Bilstein junto a un sistema de frenos Brembo.

Dos décadas del Opel Corsa D: el coche que consolidó el éxito del utilitario alemán / Axel Wierdemann

Conexión con el presente: personalización y prestaciones eléctricas

La filosofía de polivalencia del Corsa D se mantiene vigente en la gama actual de la marca. Recientemente se ha incorporado al mercado la edición especial Corsa YES, caracterizada por opciones de pintura como el Naranja Koral, interiores con detalles a juego, pantallas digitales de serie y volante de polipiel vegana.

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Asimismo, el récord de potencia que ostentaba la cuarta generación con sus variantes de gasolina se verá superado a finales de este año con la llegada del nuevo Opel Corsa GSE totalmente eléctrico. Este modelo compartirá especificaciones con el Mokka GSE, entregando 281 CV (207 kW) de potencia y 345 Nm de par motor, lo que le permitirá completar el paso de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, convirtiéndose en el modelo de producción de Opel con mayor fuerza de empuje actual.