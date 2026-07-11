Recorrer cerca de 1.300 kilómetros en apenas dos días para comprobar el consumo real de dos híbridos y visitar la fábrica donde nacen resultaba muy tentador. Esa era la propuesta de EBRO, ir a Barcelona desde Madrid y volver a bordo de los s400 HEV y s700 HEV, vehículos que invitan a tirar millas, especialmente este último. La marca había preparado el reto con los s400 HEV y s700 HEV para demostrar que un híbrido no recargable permite recorrer largas distancias sin preocuparse por buscar un cargador y evitando tiempos de espera.

La cita fue en un punto al noroeste de Madrid, donde los chicos de la firma nos dieron consejos de conducción eficiente y, apelando a nuestro espíritu competitivo, nos ofrecieron un detallito para los menos “gastones” en cada uno de los coches y en los trayectos de ida y de vuelta. Como había tiempo mínimo, no podíamos dormirnos al volante gastando menos, así que había que controlar también el reloj. En definitiva un uso normal respetando las normas, quizá un poquito más lentos, pero siempre manejando con coherencia.

Con los tanques llenos y las tapas precintadas para no hacer trampas, nos pusimos al volante de los s400 y s700, cogiendo uno de los primeros distribuidos en dos personas por coche.

Desafío EBRO: 1.300 kilómetros a prueba con los s400 y s700 HEV entre Madrid y Barcelona / EBRO

Ida en un EBRO s400 HEV

El diseño interior del s400 es tan vistoso, que tuvimos que bajarnos y mirar los anagramas de la zaga para asegurarnos de que no nos habíamos metido en un s700. El benjamín de la firma llama la atención por un interior muy cuidado. Algunos plásticos duros sí, pero bien encajados y una digitalización a la moda. 4,32 metros de largo, un maletero de 430 litros muy aprovechable y una mecánica combinada de 211 caballos que, si bien a veces cuesta verlos, sobre todo en repechos si la parte eléctrica no está muy cargada (el motor térmico se revoluciona bastante y hay que acostumbrarse), lo cierto es que mueve el conjunto con solvencia.

Con estas condiciones reales nos tragamos los atascos de entrada y salida de las dos ciudades más grandes de España, algo que nos alejaba de nuestro objetivo “verde”, pero pudimos bajar la media siendo cuidadosos en el resto de tramos. El truco de ahorrar quitando el aire acondicionado no era factible, porque nos tocó ola de calor con casi 40 grados y no hubiésemos llegado ni a Guadalajara.

Desafío EBRO: 1.300 kilómetros a prueba con los s400 y s700 HEV entre Madrid y Barcelona / EBRO

Vuelta en un s700 HEV

Al día siguiente iniciamos la vuelta a Madrid en un s700 HEV, previa visita a la fábrica de EBRO en Barcelona que tratamos aparte. Si el s400 ya nos gustó por su diseño y confort, el s700 es un SUV con unos acabados que poco tienen que envidiar a los de muchos competidores europeos de categorías superiores. Mide 4,55 metros de largo, puede cargar casi 500 litros en el maletero si ocupamos por encima de la cortinilla y ofrece un rodar más silencioso y refinado que nuestro primer vehículo. Tras superar algunos problemas de conexión con nuestro teléfono (visitamos a fondo el extrarradio de Calatayud penalizando el consumo), llegamos a Madrid algo más enteros que el día anterior. Este s700 HEV es un rutero incansable y, encima deja notar sus buenos 224 CV.

Después de hacer las mediciones pertinentes, las medias de consumo arrojaron valores muy contenidos: poco más de 4,2 litros para el mejor registro en un s400 HEV y una décima más para el s700 HEV. Sin duda la hibridación se nota pues, según en qué situaciones, es posible rodar solo con la parte eléctrica. Vaya como ejemplo que, con esas medias, gastamos hasta Barcelona apenas 40 euros.

EBRO Factory / EBRO

Visita a la EBRO Factory

Antes de regresar a Madrid tocaba conocer el lugar donde se ensamblan nuestros protagonistas. La histórica factoría de Nissan en la Zona Franca ha servido de base para la EBRO Factory, donde se montan los s400, s700, s800 y s900. Con una inversión superior a 150 millones de euros, la planta aprovecha parte de la infraestructura, sumando nuevos procesos automatizados y más de 200 robots industriales para integrar todas las fases de fabricación, desde la carrocería hasta el control final de calidad.

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La fábrica, que ocupa más de 300.000 metros cuadrados, ya supera las 33.000 unidades producidas y puede hacer hasta 250 vehículos diarios. Además, está preparada para ampliar su actividad con nuevos modelos, entre ellos el primer EBRO 100 % eléctrico, previsto para 2027.