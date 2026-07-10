¡Ojo! La multa que te pueden poner por llevar estas pegatinas este verano

Llevar el coche personalizado es una práctica de lo más común. Ya sea el escudo de tu equipo, un recuerdo de un viaje, el clásico vinilo de “Bebé a bordo” o incluso el adhesivo de la ITV, a muchos nos gusta darle un toque propio al vehículo. Sin embargo, lo que empieza como un detalle estético, puede acabar en una multa de la DGT.

La normativa estatal no prohíbe las pegatinas por defecto, pero el Reglamento General de Circulación sí vigila dónde se colocan, cuantas se acumulan y qué elementos tapan. Si no quieres que tu próxima parada sea para recibir una sanción, esto es lo que debes tener en cuenta.

Pegatinas en la luna trasera

El cristal trasero es el lugar favorito para los vinilos, pero aquí la DGT es muy estricta con la seguridad y la señalización, Cualquier pegatina que obstruya, tape, o difumine la tercera luz de freno es ilegal. Se considera que este elemento es vital para que los vehículos que circulan detrás reaccionen a tiempo al frenar, por lo que taparlo se sanciona con una multa grave de hasta 200€.

Si tu coche dispone de ambos espejos retrovisores exteriores, tendrás más libertad para decorar el cristal, pero nunca tapando las luces. En cambio, si tan solo se dispone de un retrovisor exterior y el retrovisor interior, deberás tener cuidado con las pegatinas en la luna trasera para no restar visibilidad. Sino, podrían conllevar también una sanción grave.

Pegatinas de la ITV: acumularlas es sancionable

Es habitual ver coches que lucen en el parabrisas una fila de pegatinas de la ITV como si fuesen trofeos. Pues bien, la DGT recuerda que esto es motivo de sanción.

Según el Real Decreto que regula la Inspección Técnica de Vehículos, el distintivo oficial, llamado técnicamente V-19, cumple una función informativa para los agentes. La ley estipula que únicamente se debe llevar la pegatina de la ITV en vigor, y que las anteriores deben retirarse

Acumular adhesivos viejos, lo que reduce el campo de visión del conductor, se considera una infracción leve y conlleva una multa de 80€.

Otras pegatinas

Los adhesivos para adornar la placa de la matrícula también pueden conllevar una sanción, siempre que dificulten la lectura por parte de las cámaras de vigilancia o los radares de la DGT, y supondría una sanción grave.

No solo importa el dónde, sino también el material. Las pegatinas reflectantes o cromadas están prohibidas en el exterior del coche ya que pueden producir destellos con la luz del sol o los faros de otros vehículos, siendo un riesgo para la seguridad vial.

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En definitiva, la clave a la hora de personalizar tu vehículo está en aplicar el sentido común y priorizar siempre la seguridad. Antes de pegar un nuevo adhesivo, recuerda revisar que no tape sensores, luces o matrículas, un pequeño gesto que te ahorrará disgustos en la carretera, y sobre todo, te mantendrá a salvo de sanciones de la DGT.