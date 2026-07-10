Vehículos de ocasión
Juanjo Jiménez, mecánico, revela el paso que muchos olvidan al comprar un coche de segunda mano: “No cuesta dinero”
Jiménez explica qué hay que revisar antes de comprar un vehículo de ocasión y la información que te dará una pista clave
Comprar un coche de segunda mano puede ser una buena oportunidad para ahorrar dinero, pero también puede esconder problemas si no se realiza una comprobación adecuada antes de cerrar la operación. El mecánico Juanjo Jiménez ha compartido uno de los consejos que, según explica, muchos compradores pasan por alto cuando buscan un vehículo de ocasión: revisar las opiniones del compraventa antes de comprar.
“Hay una cosa que todo el mundo hacemos para casi todo, pero cuando vamos a comprar un coche de segunda mano no lo hacemos, y son las reseñas de Google”, explica el profesional.
La revisión del coche sigue siendo un paso fundamental
Antes de comprar un vehículo usado, existen varias comprobaciones habituales que pueden ayudar a evitar problemas futuros. El propio Juanjo Jiménez recuerda que muchos compradores recurren a herramientas como informes del vehículo, plataformas de historial o incluso revisiones realizadas por profesionales.
“Siempre estamos que si el informe de tráfico, que si el Carfax, que si el Carvertical, que si las empresas estas que van y analizan el coche en el sitio o poder llevarte el coche al mecánico de confianza”, señala.
Una revisión en un taller puede detectar fallos que no son visibles a simple vista, desde problemas mecánicos hasta reparaciones importantes o signos de un mantenimiento deficiente.
El paso gratuito antes de comprar un coche usado
Además de revisar el propio vehículo, el mecánico pone el foco en otro elemento que no suele tenerse en cuenta: la reputación del vendedor. Según explica, consultar las reseñas de Google del compraventa es un paso sencillo que puede aportar información sobre la experiencia de otros clientes. “No cuesta dinero ver las reseñas de Google, si es un compraventa claro”, recuerda.
Para el experto, esta búsqueda puede servir como un primer filtro antes de desplazarse a ver un coche o entregar una señal.
Qué pueden revelar las opiniones de otros compradores
Juanjo Jiménez explica que las valoraciones de otros usuarios pueden ayudar a detectar patrones, especialmente cuando aparecen numerosas críticas relacionadas con problemas después de la compra. En su vídeo muestra cómo una simple búsqueda puede ofrecer pistas sobre la forma de trabajar de un compraventa y sobre cómo responde ante posibles incidencias.
El mecánico advierte de que comprar un vehículo “a ciegas”, sin revisar el historial, el estado del coche y la experiencia de otros compradores, puede acabar generando problemas.
Historial, mecánico y reseñas: tres claves antes de comprar
Aunque las opiniones online no sustituyen a una revisión profesional, sí pueden complementar el proceso de compra de un coche de segunda mano. Comprobar el historial del vehículo, llevarlo a un mecánico de confianza y analizar la reputación del vendedor son tres pasos que pueden ayudar a tomar una decisión más segura.
El mecánico insiste en que pequeños gestos antes de comprar pueden marcar la diferencia y ayudar a evitar problemas tras la adquisición de un vehículo de segunda mano.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Información
- El Gobierno incluye en el decreto de vivienda la desgravación de hipotecas de vivienda habitual, como exige Junts
- Última hora del estado de salud de la cantante Bonnie Tyler: 'Gravemente enferma pero estable
- El colegio de psicólogos catalanes investiga a la terapeuta de los Andic por posible intrusismo profesional y mala praxis
- Encuesta CEO: Aliança Catalana superaría a Junts y sería la tercera fuerza con el PSC a la baja y ERC al alza
- Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: esta es la carrera científica más ignorada en España
- Federico (94 años) vive solo rodeado de vacas en una aldea sin electricidad: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad
- Un hombre le rompe la nariz a una niña de 13 años en un hotel de Barcelona por supuestamente quitarle su tumbona
- Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos