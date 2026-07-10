Prueba
Maxus redobla su ofensiva en España con su gama de vehículos comerciales y pick ups
El fabricante del grupo SAIC presenta sus furgonetas eDeliver 5 y Deliver 7, mientras consolida el éxito de su pick-up estrella, la T60 MAX
Maxus continúa ganando terreno en el mercado español de vehículos comerciales. Tras cerrar un año 2025 histórico con 1.250 unidades matriculadas (lo que supuso duplicar sus ventas con un crecimiento del 110%), la firma perteneciente al gigante automotriz grupo SAIC encara este ejercicio con fuerza. Con el objetivo de alcanzar el 1% de cuota de mercado, la marca está expandiendo su red comercial de 33 a 43 puntos de venta para garantizar una cobertura del 95% del territorio nacional.
En una jornada de presentaciones y pruebas organizada en Madrid, hemos podido analizar sus propuestas de furgonetas y ponernos al volante de su modelo más lúdico y polivalente.
Maxus eDeliver 5: eficiencia y versatilidad 100% eléctrica
La nueva eDeliver 5 se posiciona como una de las novedades más interesantes para la distribución urbana libre de emisiones. Este modelo está equipado con un motor eléctrico de 163 CV y una batería de 64 kWh, cuyo sistema admite recargas rápidas hasta el 80%.
La firma ofrece esta furgoneta en tres configuraciones de carrocería distintas para adaptarse a las necesidades de cada negocio:
- Batalla corta (L1H1): Con una longitud de 4.800 mm, ofrece 6,6 m³ de volumen de carga y soporta hasta 1.200 kg.
- Batalla larga (L2H1): Eleva la longitud a 5.250 mm, ofreciendo un volumen de 7,5 m³ y una capacidad de carga máxima de 1.265 kg.
- Doble cabina (L2H1): Diseñada para transportar hasta seis ocupantes, reduciendo el espacio de carga a 4,8 m³ con un límite de 1.100 kg.
En el plano tecnológico, incorpora de serie un cuadro digital, volante multifunción y una pantalla multimedia muy generosa de 12,3 pulgadas, respaldada por las cinco estrellas de seguridad Euro NCAP. Su precio arranca en los 29.300 € con los descuentos promocionales ya aplicados.
Maxus Deliver 7 PRO: la evolución del bloque diésel
Para los profesionales que operan en largas distancias y siguen requiriendo mecánicas térmicas, la Deliver 7 estrena la carrocería L1H1 asociada al nuevo acabado PRO. La principal mejora radica en su motor diésel, que ahora entrega 170 CV (20 CV más que la variante anterior). Con una longitud de 4.998 mm y un volumen de 6,3 m³, este modelo homologa un consumo combinado de 7,7 l/100 km y eleva su capacidad de carga útil hasta los 1.300 kg.
Por un precio que parte de los 20.800 €, el acabado PRO añade elementos de seguridad y confort como faros Full LED, frenado de emergencia automático (AEBS), control de ángulo muerto, arranque sin llave y pantalla táctil de 12,3 pulgadas.
Dentro de la gama comercial, Maxus también ofrece el furgón Deliver 9 PRO con apertura de puertas a 253° desde 22.950 € y otra de las grandes novedades, su camión eléctrico eDeliver 75 desde 59.500 €.
Maxus T60 MAX: rendimiento con y sin asfalto
El plato fuerte de nuestra asistencia al evento en Madrid fue la toma de contacto con el Maxus T60 MAX, un modelo que ya se ha consolidado sólidamente entre los vehículos de su categoría más vendidos del mercado español.
Durante nuestra prueba, esta pick up demostró una notable calidad de rodadura en carretera, pero el escenario donde realmente pudimos poner a prueba sus capacidades fue en un recorrido campo a través.
Al abandonar el asfalto, la T60 MAX demostró una sólida robustez estructural. Su sistema de tracción y la respuesta del motor diésel nos permitieron superar desniveles e irregularidades del terreno con absoluta solvencia a pesar de los neumáticos de calle que llevábamos puestos.
Por otro lado, la elasticidad de la suspensión absorbió con eficacia los impactos campo a través, manteniendo un nivel de control y confort en el habitáculo que ratifica su excelente enfoque tanto para el trabajo (cuenta con un gran maletero capaz de cargar todo tipo de cosas) como para el ocio.
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