Geely abre las reservas del E2, el eléctrico que podría fabricarse en Almussafes

El Geely E2 ya tiene calendario de llegada a España. La marca ha abierto la fase de reserva anticipada de su nuevo compacto eléctrico, que desembarcará en los concesionarios a principios de septiembre y comenzará a entregarse a finales del mismo mes. El movimiento tiene además una lectura industrial importante: es el modelo que ha quedado vinculado al posible proyecto de Geely en la planta de Ford en Almussafes, aunque la compañía no confirma en este anuncio ni su fabricación en Valencia ni los términos de una eventual operación.

Perfil del Geely E2 / Geely

Como ya contamos cuando el modelo todavía se conocía principalmente por su denominación internacional Geely EX2, el E2 encaja por tamaño, planteamiento y precio potencial con el tipo de eléctrico que podría dar volumen a una producción europea. Su comercialización en España es ya una realidad; su posible ensamblaje en Almussafes continúa, en cambio, pendiente de confirmación oficial. Conviene separar ambos planos porque la apertura de reservas no supone por sí sola que el acuerdo industrial esté cerrado.

La reserva exige un depósito de 500 euros y da derecho a un descuento adicional de otros 500 euros sobre el precio final ofrecido por el concesionario oficial participante. La promoción puede acumularse a otras rebajas que decida aplicar cada establecimiento y permanecerá activa hasta la apertura oficial de pedidos. Geely todavía no ha comunicado el precio de lanzamiento, por lo que no es posible determinar por ahora en qué posición quedará frente a otros eléctricos urbanos.

Hasta 345 kilómetros WLTP

El E2 se sitúa en el segmento B con una carrocería de 4,135 metros de longitud, 1,805 metros de anchura y 1,580 metros de altura. Son dimensiones pensadas para moverse con facilidad en ciudad, pero el habitáculo ofrece cinco plazas y una capacidad de carga poco habitual en un coche de este tamaño. Cuenta con un maletero trasero de 375 litros y otro compartimento delantero de 70 litros, útil para separar los cables de carga del resto del equipaje.

Geely E2 / Geely

La versión anunciada para España utiliza una batería LFP y homologa hasta 345 kilómetros en ciclo combinado WLTP. La cifra asciende a 497 kilómetros en ciclo urbano WLTP, una referencia válida únicamente bajo ese ciclo de homologación y que no debe confundirse con la autonomía combinada. Geely declara un consumo urbano de 12,8 kWh/100 km. La marca no ha detallado todavía la capacidad de la batería, la potencia del motor ni las prestaciones de esta configuración española.

El E2 mantiene además una característica poco frecuente entre los eléctricos urbanos, la tracción trasera. Sobre el papel, esta disposición puede favorecer la maniobrabilidad al liberar el eje delantero de las funciones de propulsión. Geely integra motor, transmisión y electrónica en su sistema eléctrico denominado 11 en 1, aunque por ahora no ha facilitado cifras que permitan valorar su rendimiento frente a sus futuros rivales.

Un eléctrico pequeño pero con mucha pantalla

El modelo está desarrollado sobre la arquitectura GEA, la misma base tecnológica empleada por los Geely E5 y Starray EM-i. Esta plataforma reúne la estructura del vehículo, el sistema energético y la arquitectura electrónica en una base concebida para modelos electrificados. Más allá de la denominación técnica, su relevancia está en que permite a Geely compartir soluciones entre vehículos de diferentes tamaños y sistemas de propulsión.

Interior del Geely E2 / Geely

En el interior, el protagonismo corresponde al sistema multimedia Flyme Auto y a una pantalla central de 14,6 pulgadas. El planteamiento sigue la fórmula habitual en los eléctricos de última generación, con pocos mandos visibles y buena parte de las funciones concentradas en la interfaz digital. La información disponible no concreta todavía los acabados, el equipamiento de serie ni las funciones de conectividad que ofrecerá la gama española.

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La llegada comercial del E2 permite por fin analizar el coche como algo más que un posible producto industrial para Valencia. Si Geely confirma más adelante su fabricación en Almussafes, el modelo ganaría una dimensión estratégica para la planta y para la implantación europea de la marca. De momento, lo confirmado es que podrá reservarse antes de conocer su precio definitivo, llegará a los concesionarios a comienzos de septiembre y las primeras unidades se entregarán a finales de ese mes.

Maletero del Geely E2 / Geely