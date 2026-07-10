Denza Z, el superdeportivo eléctrico de 1.604 CV que carga en nueve minutos

El Denza Z refuerza a la marca premium de BYD en el territorio de los superdeportivos eléctricos. Presentado en el Festival de la Velocidad de Goodwood, este modelo se ofrecerá con carrocerías Coupé y Spider, además de una variante Racing orientada al circuito. La gama se completará con una Special Edition concebida para intentar un récord en Nürburgring Nordschleife durante el próximo otoño.

Denza Z tres cuartos trasero / Denza

El Z funciona como escaparate tecnológico dentro del desembarco europeo de Denza, iniciado durante el segundo trimestre de 2026 con el Z9GT como primer protagonista. Su propuesta combina prestaciones de muy alto nivel con una configuración de cuatro plazas, una característica poco habitual en coches de este tipo. Las versiones Coupé y Spider miden 4,78 metros, mientras que la Racing crece hasta 4,87 metros por sus elementos aerodinámicos.

La distancia entre ejes alcanza 2,78 metros en todas las versiones. El Coupé pesa 2.230 kg y el Spider eleva esa cifra hasta 2.300 kg. El Racing se queda en 2.250 kg pese a incorporar una carrocería más ancha y un conjunto aerodinámico específico para circuito.

Tres motores y hasta 1.604 CV

La plataforma eléctrica e3 utiliza un motor delantero y dos unidades independientes en el eje posterior. En conjunto desarrolla 1.604 CV, entrega 1.240 Nm y dispone de tracción total. El sistema permite gestionar por separado el par enviado a las ruedas traseras y coordinar la dirección, los frenos y la suspensión mediante el control Vehicle Motion Control.

Interior del Denza Z / Denza

El Coupé acelera de 0 a 100 km/h en 2,25 segundos y alcanza 300 km/h. El Spider necesita 2,3 segundos y mantiene la misma velocidad máxima. En el Denza Z Racing, el registro baja de 2,25 a 1,96 segundos con los neumáticos semi-slick opcionales, mientras que la velocidad punta aumenta hasta 350 km/h.

La versión Racing añade una toma de aire que mejora la refrigeración, un splitter delantero de fibra de carbono y generadores de vórtices en el fondo plano. También puede incorporar un alerón posterior regulable en tres posiciones. Esta configuración genera hasta 1.060 kg de carga aerodinámica a 350 km/h.

Por encima se situará la Special Edition, con más de 2.000 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h inferior a 1,7 segundos. Su sistema DRS puede reducir la resistencia aerodinámica un 40%. A la vez, sus elementos activos permiten superar los 2.000 kg de carga aerodinámica a 300 km/h.

El chasis combina la suspensión magnetorreológica DiSus-M con discos carbocerámicos perforados. Coupé y Spider emplean además suspensión neumática, mientras que el Racing recurre a muelles helicoidales. Denza declara una vida útil de hasta 300.000 kilómetros para los discos de freno.

Lateral del Denza Z / Denza

El control central del vehículo transmite sus órdenes en diez milisegundos y coordina todos los actuadores disponibles. También existe un sistema capaz de detectar el reventón de un neumático y ajustar el par en las ruedas no afectadas. Otra función permite al coche pivotar sobre su eje delantero durante un giro cerrado.

Carga en nueve minutos

Todas las versiones montan una Blade Battery de segunda generación con 76 kWh de capacidad. El Coupé declara 410 kilómetros WLTP y el Spider se queda en 400 kilómetros. La autonomía del Racing desciende hasta 380 kilómetros.

La tecnología Flash Charging admite hasta 1.500 kW mediante un único conector. Puede pasar del 10 al 70% en cinco minutos y alcanzar el 97% en nueve minutos. Incluso a 30 grados bajo cero, la batería puede recuperar del 20 al 97% en doce minutos.

El habitáculo combina una instrumentación digital de 8,88 pulgadas con una pantalla central de 12,8 pulgadas. También incluye Google integrado, sonido Devialet, asientos delanteros calefactados y ventilados, función de masaje y carga bidireccional V2L. El maletero ofrece 250 litros en Coupé y Racing, mientras que el Spider declara entre 131 y 176 litros.

Denza Z modo Boost / Denza

El modo Boost aumenta el par durante 20 segundos y modifica la información mostrada en las pantallas. El modo Track permite configurar distintos parámetros dinámicos, utilizar funciones de control de salida y drift, y exportar los registros de una sesión en circuito a una memoria USB.

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La personalización de este Denza contempla diez colores exteriores y otros diez para el interior. Elementos como las pinzas de freno o el techo del Spider también admiten diferentes tonalidades. Denza ha detallado las principales especificaciones, pero todavía no ha concretado los precios ni el calendario de comercialización del Z.