La otra cara del Dacia Striker: accesorios, habitabilidad y un maletero de 600 litros

Tras presentar el Striker como su nueva apuesta para el segmento C, Dacia ha querido demostrar que este crossover no solo destaca por combinar las cualidades de un SUV, un familiar y una berlina. Buena parte de su atractivo está en las soluciones que incorpora para mejorar la experiencia de uso diaria, desde un interior completamente rediseñado hasta un maletero más versátil o nuevos accesorios.

Empezando por el habitáculo, que estrena diseño con un salpicadero en tres niveles diferenciados para facilitar el acceso a cada función: los materiales más agradables al tacto quedan cerca de los ocupantes, los mandos físicos se concentran en la zona central para utilizarlos sin apartar la vista de la carretera y la tecnología se integra en una pantalla táctil de 10,1 pulgadas disponible en toda la gama. Según la versión elegida, el sistema puede incorporar navegación conectada con información de tráfico en tiempo real, actualizaciones de mapas durante ocho años y un equipo de sonido Arkamys de seis altavoces.

Dacia Striker. / Dacia

Otra de las novedades es el cuadro de instrumentos digital LightVisio, una solución propia de Dacia que proyecta la información esencial mediante reflexión óptica para ofrecer una lectura más clara y reducir la fatiga visual. A ello se suman numerosos detalles prácticos repartidos por el interior, como un pasacables integrado entre la consola central y el espacio situado frente al acompañante, un rascador de hielo oculto en el salpicadero o una consola con compartimentos modulares y portavasos desmontables.

Sistema YouClip y modularidad

Precisamente la modularidad es uno de los aspectos que más ha trabajado Dacia en el Striker. El sistema YouClip, ya conocido en otros modelos de la marca, evoluciona con hasta nueve puntos de fijación repartidos por el habitáculo para instalar distintos accesorios según las necesidades de cada viaje. Entre las novedades figuran un portabotellas desmontable que también puede utilizarse fuera del vehículo, una manta infantil que se convierte en alfombra de juegos y una red multifunción para transportar objetos o mantener ordenado el interior.

Dacia Striker. / Dacia

El maletero también introduce soluciones diferenciadoras en este segmento. Además de ofrecer hasta 600 litros de capacidad, incorpora un innovador piso de tres secciones que permite dividir el espacio de carga, crear un doble fondo o conseguir una superficie completamente plana al abatir los asientos traseros. A ello se suma el sistema Easy Fold, que permite plegar los respaldos directamente desde el maletero, y el sistema Easy Trunk Opening, que abre automáticamente el portón motorizado cuando el conductor permanece unos segundos detrás del vehículo con la llave manos libres.

Dacia Striker. / Dacia

Tecnología para la seguridad

El confort ha sido otro de los apartados en los que Dacia ha puesto el foco. El Striker puede equipar un techo panorámico de cristal con tratamiento de baja emisividad para mejorar el aislamiento térmico y acústico, mientras que los asientos delanteros adoptan un diseño más envolvente y, en función del acabado, ofrecen regulación eléctrica y calefacción. También debuta en la marca el sistema Autohold, que mantiene el vehículo inmovilizado sin necesidad de pisar el freno en detenciones prolongadas.

Dacia Striker / Dacia

En materia de seguridad, el nuevo Dacia Striker incorpora de serie un completo paquete de asistentes a la conducción que incluye frenado automático de emergencia con detección de peatones, ciclistas y motocicletas, reconocimiento de señales, mantenimiento de carril, regulador de velocidad adaptativo y llamada de emergencia eCall. Además, Dacia introduce el botón My Safety, ya conocido en los modelos de Renault, que permite guardar una configuración personalizada de los sistemas ADAS para recuperarla fácilmente en cada arranque.

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A todo ello se suma un importante esfuerzo en sostenibilidad. El Striker utiliza más de un 32% de materiales procedentes de la economía circular e incorpora un récord de plásticos reciclados para la marca. También mantiene el material Starkle® en distintos elementos de la carrocería y elimina tanto el cuero como los detalles cromados decorativos, reforzando así la estrategia Eco-Smart de Dacia.