Automobile Barcelona se trasladará al recinto de Gran Vía en una nueva edición en 2027

Automobile Barcelona, el Salón Internacional del Automóvil organizado por Fira de Barcelona con el respaldo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), cambia de escenario. El emblemático evento abandonará su tradicional sede de Montjuïc para trasladar toda su actividad al recinto de Gran Via.

Este movimiento es consecuencia directa de las obras de transformación que se están acometiendo en Montjuïc con motivo del Centenario de la Exposición Internacional de 1929. La nueva ubicación, valorada como un referente internacional por sus instalaciones de última generación, servirá para potenciar tanto la propuesta comercial como la vertiente experiencial del certamen.

Un formato diseñado para dinamizar el mercado

La vigésimo séptima edición del salón busca consolidarse como una plataforma estratégica para impulsar las ventas y acercar la innovación automovilística al consumidor final. Según ha explicado José Miguel García, director de Automobile Barcelona, la nueva sede mejorará la experiencia global de los asistentes, permitiendo descubrir y probar los últimos modelos del mercado a la vez que se contribuye a acelerar la electrificación del parque móvil.

El evento mantendrá un formato marcadamente interactivo centrado en tres pilares tecnológicos clave:

Electrificación: Modelos de nueva generación con mecánicas eficientes.

Modelos de nueva generación con mecánicas eficientes. Conducción autónoma: Tecnologías orientadas a mejorar la seguridad vial.

Tecnologías orientadas a mejorar la seguridad vial. Vehículo conectado: Innovaciones para una circulación más confortable y sostenible.

En palabras de José López-Tafall, director general de ANFAC, “el sector continúa lanzando modelos cada vez más electrificados al mercado sin dejar de lado la constante innovación en vehículo conectado y autónomo. El Automobile es una oportunidad para que todos podamos probar tanto las novedades recién llegadas como esas nuevas tecnologías que hacen que circular sea cada día más seguro, confortable y más sostenible”.

Un siglo de historia

Con más de 100 años de trayectoria, Automobile Barcelona reafirma su condición de principal punto de encuentro para la industria del automóvil en España.

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Este certamen, que se celebra de manera bienal, ostenta además una distinción de exclusividad, siendo el único evento de automoción en territorio español que cuenta con el reconocimiento internacional de la OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles).