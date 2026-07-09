El Yaris es uno de los modelos más importantes de Toyota, y podríamos definirlo como el rey de los SUB híbridos. Fabricando en la planta francesa de Onnaing, cerca de Valenciennes, cumple veinticinco años de historia con la renovación del Yaris Cross Hybrid, su indiscutible superventas dentro del competitivo segmento B-SUV.

El Toyota Yaris Cross se renueva ofreciendo más carácter y sostenibilidad para el rey de los SUV híbridos / R.R.

Con la mirada puesta en mantener su liderazgo en el mercado europeo y español, este renovado modelo da un notable paso adelante centrándose en el diseño, la digitalización y un comportamiento eficiente que no altera una fórmula comercial de éxito consolidada sobre los pilares de calidad, fiabilidad y durabilidad de la marca japonesa. El nuevo modelo ya se encuentra disponible para pedidos en los concesionarios, y las primeras entregas están previstas para el mes de septiembre.

Los cambios más importantes, a nivel estético, llegan principalmente en su zona frontal. El Yaris Cross adopta una mirada mucho más sofisticada y expresiva gracias a una parrilla delantera completamente rediseñada que integra un patrón de panal de abeja en el propio color de la carrocería. Toma la idea del diseño de su hermano mayor, el Toyota RAV4.

Esta renovación visual se complementa con ópticas LED de nueva factura, pasos de rueda marcados y una sección inferior rematada en negro que enfatiza su robusta presencia en carretera. Además, la marca introduce nuevos tonos en la gama de colores, destacando el Gris Celestita para las opciones Active y Style, y el llamativo acabado bitono Bronce Petra con techo negro, reservado en exclusiva para la variante de lanzamiento Style Plus Premiere.

El Toyota Yaris Cross se renueva ofreciendo más carácter y sostenibilidad para el rey de los SUV híbridos / R.R.

En el habitáculo, la experiencia se vuelve plenamente digital y se enriquece con materiales que elevan la sensación de calidad percibida. Los paneles de las puertas lucen ahora un tono platino, mientras que el acabado de acceso Active hereda elementos de categorías superiores, incorporando asientos deportivos, tapicería de tela renovada, iluminación ambiental azul y cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

No obstante, el verdadero hito en términos de sostenibilidad interior lo protagoniza el acabado Style con el estreno del material Sakura Touch. La tapicería prescinde del cuero tradicional, utilizando en más de un 40% PVC de origen vegetal procedente de subproductos de la industria papelera, combinado con residuos de corcho de la industria vinícola y plástico PET reciclado. Con esta innovación, Toyota consigue reducir las emisiones de CO2 durante la producción de dicho material en un impresionante 95% en comparación con el cuero auténtico, sin comprometer en ningún momento la durabilidad.

Para aquellos clientes que busquen una dosis extra de dinamismo, la versión GR SPORT refuerza el carácter emocional de la gama. Inspirado en el equipo Toyota Gazoo Racing, cuenta con un paragolpes delantero específico, llantas mecanizadas de 18 pulgadas, asientos deportivos en ante con costuras rojas y el icónico logotipo GR presidiendo el volante y los reposacabezas. No se trata de un simple paquete estético. La división deportiva de la marca ha reajustado los parámetros de la suspensión y la dirección para ofrecer un tacto de conducción más preciso, directo y conectado.

El Toyota Yaris Cross se renueva ofreciendo más carácter y sostenibilidad para el rey de los SUV híbridos / R.R.

Mecánicamente, el Yaris Cross confía plenamente en la eficiencia de su sistema híbrido de quinta generación bajo la motorización Hybrid 130. Con una potencia conjunta de 130 CV (96 kW), el SUV urbano homologa una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y un consumo combinado extraordinariamente bajo de apenas 3,8 litros a los 100 kilómetros, postulándose como la herramienta definitiva para liderar la movilidad urbana sostenible. La gama se articula en torno a versiones de tracción delantera y la eficaz tracción total inteligente (AWD-i), adaptándose a cualquier tipo de necesidad cotidiana.

Sin embargo, el compromiso ecológico de este coche va mucho más allá de las cifras de consumo o del empleo de plásticos reciclados en su interior. Se remonta al origen mismo de su producción. El nuevo Yaris Cross se ensambla en exclusiva para el mercado europeo en la planta de Toyota Motor Manufacturing France, situada en Onnaing, muy cerca de Valenciennes. Esta factoría se ha convertido en un auténtico referente mundial de manufactura ecológica y gestión sostenible de los recursos, especialmente en lo relativo al ciclo del agua.

En lugar de depender de la red de suministro público para sus procesos industriales de pintura y ensamblaje, TMMF cuenta con una planta avanzada de reciclaje de aguas residuales y avanzados sistemas de captura de agua de lluvia en sus extensas zonas de estacionamiento. Tras pasar por un exhaustivo tratamiento de depuración, el agua de lluvia recogida se mezcla con las aguas residuales industriales tratadas dentro de la propia fábrica, permitiendo reutilizar el 100% del recurso hídrico en el proceso de fabricación.

Gracias a este bucle cerrado de reciclaje, la factoría francesa minimiza por completo su huella hídrica en la región, demostrando que un vehículo verdaderamente sostenible debe empezar a serlo desde la primera lámina de metal que toma forma en las líneas de montaje.