El Renault Master 2026 responde a las demandas de los usuarios

El Renault Master 2026 recibe una actualización que responde a las demandas de los profesionales y busca mejorar su día a día: espacio útil, comodidad al volante, posibilidades de carga y adaptaciones para distintos oficios. La gama suma nuevos equipamientos, revisa la batería principal de la versión E-Tech eléctrica y amplía las transformaciones montadas directamente en fábrica, para adaptarse a cualquier uso: repartos urbanos, trabajos de carga, servicios públicos, carrozados específicos y también preparaciones para autocaravana.

Autocaravana Renault Master 2026 / Renault

La cabina concentra una parte importante de las novedades. Las versiones eléctricas y las térmicas con cambio automático incorporan una consola central rediseñada que libera 90 mm adicionales de espacio. Esta optimización facilita el paso entre los asientos y la zona de carga, algo especialmente útil cuando el vehículo se utiliza muchas veces durante una misma jornada. También deja más espacio para las piernas y las rodillas del ocupante central.

El Master añade una tarjeta manos libres para abrir y arrancar el vehículo, una función que puede simplificar las paradas frecuentes. Renault también incorpora una cámara que vigila la atención del conductor y generaliza el freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold en las versiones de tracción delantera. Las variantes E-Tech eléctricas y las equipadas con caja automática suman, además, control de crucero adaptativo con mando propio en el volante e instrumentación digital ampliada.

Una batería revisada y enchufes para herramientas

La principal novedad técnica llega en el Renault Master E-Tech eléctrica. Su batería de 87 kWh mantiene la misma capacidad, pero cambia a una química Mid-Nickel. Renault indica que esta solución mejora la gestión de la temperatura y optimiza las prestaciones de recarga, aunque no se ha facilitado la autonomía ni los tiempos concretos de carga asociados a esta nueva batería.

Renault Master 2026 / Renault

Se fabrica en Europa y se ensambla en Francia, en la planta de Renault Batilly. De serie utiliza un cargador bidireccional de 11 kW, mientras que el de 22 kW también bidireccional pasa a ofrecerse como opción. La compatibilidad con la función V2G llegará según mercados a lo largo de 2026, lo que permitiría al vehículo intercambiar energía con la red eléctrica cuando esa funcionalidad esté disponible.

Para quienes utilizan herramientas durante la jornada, el Master incorpora una toma de 220 V de hasta 3.500 W tanto en la cabina como en la zona de carga. El objetivo es que equipos inalámbricos puedan recargarse directamente desde la furgoneta, evitando depender de una toma exterior en determinadas situaciones.

La gama eléctrica añade asimismo una versión chasis-cabina con batería de 40 kWh, planteada para usos urbanos y administraciones públicas. Sin embargo, esa alternativa no llegará al mercado español, donde Renault comercializará únicamente la batería de 87 kWh.

Más opciones para carrozar

Renault también ha introducido cambios dirigidos a quienes transforman el Master para un uso muy concreto. Las versiones pensadas para autocaravanas pueden contar con un ensanchamiento de 120 mm en las vías traseras, una modificación que busca facilitar la integración de los módulos habitacionales.

Renault Master 2026 / Renault

Bajo el sello “converted by Renault”, la marca amplía las opciones ensambladas directamente en fábrica. Llegan plataformas con laterales abatibles y volquetes, disponibles en aluminio o acero y desarrolladas con JPM y Gruau. La oferta incluye además una versión de gran volumen, con entre 20 y 23 metros cúbicos y plataforma elevadora trasera. Renault anuncia también una futura variante autobús, aunque no se ha facilitado su fecha de llegada ni sus especificaciones.

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