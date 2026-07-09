Novedad
El Renault Master 2026 responde a las demandas de los usuarios
La furgoneta de Renault actualiza su gama con una batería de 87 kWh, más espacio en la cabina, nuevos asistentes y soluciones prácticas para el día a día
El Renault Master 2026 recibe una actualización que responde a las demandas de los profesionales y busca mejorar su día a día: espacio útil, comodidad al volante, posibilidades de carga y adaptaciones para distintos oficios. La gama suma nuevos equipamientos, revisa la batería principal de la versión E-Tech eléctrica y amplía las transformaciones montadas directamente en fábrica, para adaptarse a cualquier uso: repartos urbanos, trabajos de carga, servicios públicos, carrozados específicos y también preparaciones para autocaravana.
La cabina concentra una parte importante de las novedades. Las versiones eléctricas y las térmicas con cambio automático incorporan una consola central rediseñada que libera 90 mm adicionales de espacio. Esta optimización facilita el paso entre los asientos y la zona de carga, algo especialmente útil cuando el vehículo se utiliza muchas veces durante una misma jornada. También deja más espacio para las piernas y las rodillas del ocupante central.
El Master añade una tarjeta manos libres para abrir y arrancar el vehículo, una función que puede simplificar las paradas frecuentes. Renault también incorpora una cámara que vigila la atención del conductor y generaliza el freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold en las versiones de tracción delantera. Las variantes E-Tech eléctricas y las equipadas con caja automática suman, además, control de crucero adaptativo con mando propio en el volante e instrumentación digital ampliada.
Una batería revisada y enchufes para herramientas
La principal novedad técnica llega en el Renault Master E-Tech eléctrica. Su batería de 87 kWh mantiene la misma capacidad, pero cambia a una química Mid-Nickel. Renault indica que esta solución mejora la gestión de la temperatura y optimiza las prestaciones de recarga, aunque no se ha facilitado la autonomía ni los tiempos concretos de carga asociados a esta nueva batería.
Se fabrica en Europa y se ensambla en Francia, en la planta de Renault Batilly. De serie utiliza un cargador bidireccional de 11 kW, mientras que el de 22 kW también bidireccional pasa a ofrecerse como opción. La compatibilidad con la función V2G llegará según mercados a lo largo de 2026, lo que permitiría al vehículo intercambiar energía con la red eléctrica cuando esa funcionalidad esté disponible.
Para quienes utilizan herramientas durante la jornada, el Master incorpora una toma de 220 V de hasta 3.500 W tanto en la cabina como en la zona de carga. El objetivo es que equipos inalámbricos puedan recargarse directamente desde la furgoneta, evitando depender de una toma exterior en determinadas situaciones.
La gama eléctrica añade asimismo una versión chasis-cabina con batería de 40 kWh, planteada para usos urbanos y administraciones públicas. Sin embargo, esa alternativa no llegará al mercado español, donde Renault comercializará únicamente la batería de 87 kWh.
Más opciones para carrozar
Renault también ha introducido cambios dirigidos a quienes transforman el Master para un uso muy concreto. Las versiones pensadas para autocaravanas pueden contar con un ensanchamiento de 120 mm en las vías traseras, una modificación que busca facilitar la integración de los módulos habitacionales.
Bajo el sello “converted by Renault”, la marca amplía las opciones ensambladas directamente en fábrica. Llegan plataformas con laterales abatibles y volquetes, disponibles en aluminio o acero y desarrolladas con JPM y Gruau. La oferta incluye además una versión de gran volumen, con entre 20 y 23 metros cúbicos y plataforma elevadora trasera. Renault anuncia también una futura variante autobús, aunque no se ha facilitado su fecha de llegada ni sus especificaciones.
El modelo avanza en economía circular mediante el uso de materiales reciclados. La parte superior visible del salpicadero incorpora un 20 % de plásticos reciclados procedentes de vehículos al final de su vida útil. Es una aplicación concreta de ese material en un elemento a la vista del habitáculo, no limitada a piezas ocultas.
- Federico (94 años) vive solo rodeado de vacas en una aldea sin electricidad: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad
- Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas
- No cuelgues las llamadas 'spam': la frase que debes pronunciar para no volver a recibirlas
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Así quedan los cuartos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas, horarios y análisis
- Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
- Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
- Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con una máxima de 40,9 grados