El Grupo Volkswagen recortará un 50% su gama de modelos y enfrentará el fin de la paz social con cerca de 100.000 despidos

El Grupo Volkswagen ha puesto en marcha la cuenta atrás para la implantación de su plan de futuro. Lo ha hecho hoy en la sede de la compañía en Wolfsburg. El CEO del consorcio automovilístico alemán, Oliver Blume, ha presentado ante el Consejo de Vigilancia las medidas restrictivas, entre ellas el recorte del 50% de su gama de modelos, para conseguir recuperar la rentabilidad perdida tras un periodo de estrategias erróneas, la masiva llegada de los fabricantes chinos, las políticas arancelarias europeas y estadounidenses, y el desenlace de la geopolítica mundial. Agitado y servido en copa de Martini (aunque por su magnitud podría ser de balón). Así ha servido el plan ante los 19 miembros del consejo que han escuchado pacientemente a Blume mientras en la entrada del complejo, unos 500 de trabajadores se manifestaban desde primera hora de la mañana.

La reunión se ha dilatado durante más de cinco horas. Arrancó a las 12:30 y tanto accionistas como representantes de los trabajadores han mostrado su preocupación por la situación, aunque conscientes del momento que vive el sector. No han hecho declaraciones siguiendo el patrón del silencio alemán. Lo que sí ha trascendido es que el ambiente en la reunión ha sido de 'Drama'. No es para menos.

El CEO de la compañía ha señalado que "de cara a 2030, convertiremos al Grupo Volkswagen en la empresa automovilística más atractiva del mundo, con marcas emblemáticas, productos inspiradores, tecnologías punteras, sólidos resultados financieros, un rendimiento fiable en los mercados de capitales y un espíritu de equipo que se pone en práctica. Con nuestro plan de futuro, entramos ahora en la siguiente fase de transformación". Unas palabras que no han calado demasiado entre los miembros del Consejo que han mostrados muchas dudas.

Daniela Cavallo, miembro del consejo de supervisión de Volkswagen AG (VW), a la izquierda, y Thorsten Groeger, dirigente sindical de IG Metall, durante una rueda de prensa celebrada frente a la fábrica de VW en Wolfsburg, Alemania / Yen Duong / BLOOMBERG

El nuevo plan supone romper definitivamente con la paz social pactada al menos hasta el año 2030, sobre todo en las fábricas alemanas que se quieren cerrar ya que en ellas se producen 18 modelos de diferentes marcas del grupo. Los trabajadores habían conseguido garantizar por parte de la compañía el empleo para los próximos años, algo que con los recortes, desaparecerá.

La fábrica de Zwickau es la que más afectaría a Seat y Cupra, ya que allí se produce el Cupra Born junto a los Volkswagen ID3, ID.4 e ID.5, así como los Audi Q4 e-tron y Q4 Sporback e-tron. En Hannover se producen los Volkswagen ID.Buzz, ID.Buzz Cargo, el modelo preserie del ID-Buzz de conducción autónoma, además de la Volkswagen Multivan y la California. En Emden, la producción incluye los eléctricos Volkswagen ID.4, ID.7 y el ID.7 Tourer. Finalmente en la planta de Audi en Neckalsrum se producen los Audi A5, A6, A7 y A8, además del Audi e-tron GT.

Decisiones drásticas

Tal y como apuntaba El Periódico, la idea del plan de futuro contempla el cierre de fábricas en Alemania (entre dos y cuatro) durante el periodo 2031 y 2034, la reducción de un tercio de la plantilla (100.000 de los 655.000 trabajadores actuales), la cancelación del 15% de las inversiones en desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y modelos de conducción autónoma, el adelgazamiento de la gama de modelos (un 50%) y la reducción de la producción a un máximo de 9 millones de coches (el grupo tiene una capacidad de 12 millones de unidades al año). Además, el grupo abandonará cualquier negocio no relacionado directamente con el automóvil.

Toda esta propuesta será presentada a los representantes de las marcas del Grupo Volkswagen. Las medidas afectan de forma diferente a los diferentes países en que opera el consorcio y a las diferentes marcas. En el caso de España, Seat y Cupra reciben un jarro de agua fría ante la intención de conseguir la adjudicación de una segunda plataforma para vehículos eléctricos que añadiera carga de trabajo a la planta de Martorell. Según apuntan desde la empresa española, "no hay ninguna medida ni ninguna decisión tomada".

Miembros del comité de empresa de Audi, representantes sindicales y miembros del consejo juvenil participan en un acto informativo y de protesta organizado por IG Metall frente a la planta de Audi en Neckarsulm / Bernd Weißbrod/dpa / Europa Press

La fábrica española tiene una capacidad productiva de 600.000 vehículos y, de momento, no está previsto que se modifique su volumen de producción. En sus tres líneas se fabrican los modelos de Seat Arona, Ibiza y León (toda la gama de la marca) y los Cupra León y Formentor. Recientemente, ha iniciado su trabajo la línea con los eléctricos Cupra Raval y Volkswagen ID.Polo.

Menos modelos y equipamiento

En un comunicado escueto y poco profundo remitido por el grupo automovilístico alemán, en inglés (porque tras el Dieselgate no se informan temas corporativos en otros idiomas), se apunta que "en los últimos años se han cumplido los objetivos clave en materia de productos, tecnología y regiones, en algunos casos incluso antes de lo previsto. Esto se ha logrado a pesar de las enormes dificultades geopolíticas y financieras externas, que se han compensado en gran medida".

China está en el foco de la nueva estrategia del Grupo Volkswagen (y de todos los grupos del sector). "Con la gama de modelos más amplia de su historia, productos significativamente mejorados en cuanto a diseño, calidad y tecnología, una nueva estrategia global de software y una reestructuración regionalizada fundamental de su negocio en China, el Grupo ha creado las condiciones para forjar un futuro de éxito por sus propios medios", explican. La presencia accionarial en Xpeng (5%) y sus acuerdos de colaboración con SAIC y FAW serán claves.

El grupo aborda una transformación necesaria, ya que ante la avalancha de conflictos y problemas geopolíticos, "el plan de futuro posiciona a la empresa para que sea aún más resistente frente a las influencias externas y los riesgos crecientes, reforzando así de forma sostenible su competitividad, con un claro enfoque en el negocio principal de la automoción.

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En cuanto a la reducción de la gama de modelos, el grupo no ha precisado demasiado. "La gama de modelos se racionalizará gradualmente hasta en un 50 % y se concentrará en los segmentos de mercado más atractivos. La complejidad de la oferta —por ejemplo, el número de opciones de equipamiento disponibles— se reducirá hasta en un 75 %. Esto permite centrar las inversiones y los recursos de desarrollo en los productos y tecnologías que aportan el mayor valor añadido a los clientes y la mayor contribución al valor del Grupo", sentencian en el comunicado. Fuentes cercanas a las diferentes marcas del grupo lamentan la poca claridad de las explicaciones de cara al futuro, con un plan que ha encendido la mecha de las protestas laborales y que afronta unos meses de tensión para el consorcio.