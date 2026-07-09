Consejos
Para qué sirve la ficha técnica y por qué deberías llevarla siempre en tu coche
En ella aparecen datos muy importantes de tu automóvil como su marca y versión, la matrícula, la cilindrada o el tipo de combustible que necesita
Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases, entre otras cosas, y al terminar este pequeño examen te devolverán la ficha técnica de tu vehículo, la cual habrás entregado al llegar a la ITV. Sin embargo, ¿por qué es tan importante?
Cuando conduces, obligatoriamente debes llevar estos tres documentos: tu carné o permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de la Inspección Técnica (ITV). Si no tienes alguno de estos tres documentos en tu vehículo, te sancionarán.
¿Qué es la ficha técnica del coche?
Este documento es uno de los más importantes porque asegura que el vehículo cumple con las normativas de seguridad y medioambientales. La ficha técnica también registra cualquier modificación realizada en el automóvil después de su fabricación, y sirve como un documento oficial que valida la autenticidad y legalidad del vehículo.
La ficha técnica incluye una serie de datos esenciales del vehículo. Algunos de los más relevantes son:
- Nombre del fabricante.
- Marca del vehículo.
- Variante y versión.
- Número de Identificación del Vehículo.
- Cilindrada y potencia del motor.
- Masa en orden de marcha.
- Tipo de combustible o fuente de energía.
- Emisiones de CO2.
Mucho cuidado con estas multas
Llevar la ficha técnica en el vehículo es muy importante y en caso de no tenerla los Agentes de Tráfico podrían llegar a multarte. No presentarla cuando lo requiera la autoridad son 100 euros de multa, y si además tienes la ITV caducada, la sanción ascenderá hasta los 200 euros. Si circulas con la ITV negativa (lo que resumidamente significa haberla suspendido), la infracción es muy grave y la multa será de 500 euros.
Aunque puedas tener la ficha técnica de tu vehículo en tu dispositivo electrónico a través de la app miDGT, se recomienda llevar siempre la versión física del documento, aunque sea una copia.
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