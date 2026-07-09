Para qué sirve la ficha técnica y por qué deberías llevarla siempre en tu coche

Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases, entre otras cosas, y al terminar este pequeño examen te devolverán la ficha técnica de tu vehículo, la cual habrás entregado al llegar a la ITV. Sin embargo, ¿por qué es tan importante?

Cuando conduces, obligatoriamente debes llevar estos tres documentos: tu carné o permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de la Inspección Técnica (ITV). Si no tienes alguno de estos tres documentos en tu vehículo, te sancionarán.

Los documentos necesarios para pasar la ITV / ITV Jarama

¿Qué es la ficha técnica del coche?

Este documento es uno de los más importantes porque asegura que el vehículo cumple con las normativas de seguridad y medioambientales. La ficha técnica también registra cualquier modificación realizada en el automóvil después de su fabricación, y sirve como un documento oficial que valida la autenticidad y legalidad del vehículo.

La ficha técnica incluye una serie de datos esenciales del vehículo. Algunos de los más relevantes son:

Nombre del fabricante.

Marca del vehículo.

Variante y versión.

Número de Identificación del Vehículo.

Cilindrada y potencia del motor.

Masa en orden de marcha.

Tipo de combustible o fuente de energía.

Emisiones de CO2.

Ficha técnica de un vehículo / BOE

Mucho cuidado con estas multas

Llevar la ficha técnica en el vehículo es muy importante y en caso de no tenerla los Agentes de Tráfico podrían llegar a multarte. No presentarla cuando lo requiera la autoridad son 100 euros de multa, y si además tienes la ITV caducada, la sanción ascenderá hasta los 200 euros. Si circulas con la ITV negativa (lo que resumidamente significa haberla suspendido), la infracción es muy grave y la multa será de 500 euros.

Aunque puedas tener la ficha técnica de tu vehículo en tu dispositivo electrónico a través de la app miDGT, se recomienda llevar siempre la versión física del documento, aunque sea una copia.