El N°7 llega para acercar la nueva DS al gran público

El DS Nº7 llega con más responsabilidad que la de estrenar una carrocería nueva. Para DS, este SUV compacto es el modelo que debe abrir al mercado la fórmula que la marca quiere defender en sus próximos lanzamientos y que inició con el Nº8: diseño sofisticado, mucho confort, tecnología de última generación y una electrificación con una autonomía de referencia en sus respectivos segmentos. No hablamos de un escaparate tan exclusivo como el DS Nº8, sino de un coche con mucho más recorrido comercial.

DS Nº7 / @GREG

Su papel se entiende mejor al mirar la familia que DS está construyendo. La marca sitúa al Nº7 junto al Nº4 y al Nº8 dentro de su aceleración eléctrica, con una oferta en la que todos sus modelos tienen algún tipo de electrificación. En ese mapa, el Nº7 aporta algo muy concreto: un SUV compacto con versiones E-Tense 100% eléctricas de hasta 740 km WLTP, pero también con una variante Hybrid de 145 CV para quien no quiere depender de la recarga.

Esa doble oferta es importante porque evita que el modelo quede limitado a un solo tipo de cliente. El eléctrico cubre a quien busca un coche de uso diario y viaje largo, mientras que el híbrido mantiene una puerta abierta a conductores que quieren etiqueta electrificada sin condicionar sus hábitos de conducción.

Interior del DS Nº7 / DS

El DS N°7 mide 4,66 metros de largo, 1,63 metros de alto y 1,90 metros de ancho, unas dimensiones propias de un SUV familiar compacto. Es decir, del segmento más importante del mercado automovilístico en la actualidad. El diseño busca que el N°7 se identifique rápido como un DS. El frontal podrá montar una parrilla negra o el sistema DS Luminascreen, con líneas verticales iluminadas y emblema retroiluminado. También hay llantas de hasta 21 pulgadas, carrocería bitono o bitono extendida y un coeficiente aerodinámico de 0,26 Cx, un dato que importa especialmente en las versiones eléctricas porque ayuda a sostener la autonomía.

Dentro, el coche refuerza el nuevo espíritu DS: viajar cómodo antes que aparentar deportividad. Los asientos delanteros pueden incluir espuma de alta densidad, ajuste lateral, calefacción, ventilación, masaje y DS Neck Warmer, que aporta calor en la zona de la nuca. Según acabado, aparecen DS Canvas, Alcantara o cuero Nappa, además de detalles “Clous de Paris”, costuras Pearl o una tapicería inspirada en la correa de un reloj.

Maletero del DS Nº7 / @GREG

La parte digital se apoya en una instrumentación de 10 pulgadas y una pantalla central de 16 pulgadas. Detrás hay hasta 25 mm más de espacio para la cabeza, puertas traseras más largas y un techo panorámico con tratamiento UV y recubrimiento de baja emisividad. El maletero alcanza hasta 560 litros, aunque DS matiza que la cifra depende de la mecánica y del equipo de sonido.

Gama electrificada

La oferta DS Nº7 E-Tense tendrá tres versiones. La FWD entrega 230 CV, con 260 CV mediante función Boost. La FWD Long Range sube a 245 CV, o 280 CV con Boost. La AWD Long Range alcanza 350 CV, o 375 CV con Boost, y añade tracción total. La versión de acceso eléctrica usa una batería de 73,7 kWh útiles y anuncia hasta 543 km WLTP. La batería grande, de 97,2 kWh útiles, es la que da al modelo su mayor argumento para viajar. Con ella, el FWD Long Range llega hasta 740 km WLTP, mientras que el AWD Long Range declara hasta 679 km WLTP. En recarga rápida, esa batería pasa del 20 al 80% en 27 minutos y puede recuperar hasta 200 km en 10 minutos. La batería de 73,7 kWh necesita 30 minutos para pasar del 20 al 80%.

DS Nº7 / @GREG

El DS Nº7 Hybrid combina un motor gasolina turbo de tres cilindros y 1.2 litros con un motor eléctrico de 21 kW integrado en una caja automática de doble embrague y seis velocidades. DS anuncia hasta un 50% de conducción eléctrica en ciudad y alrededores, con un consumo desde 5,3 l/100 km y emisiones desde 120 g/km de CO2.

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En Francia, el DS Nº7 Hybrid parte de 43.900 euros. El DS Nº7 E-Tense FWD arranca en 46.990 euros, mientras que el E-Tense FWD Long Range empieza en 50.610 euros. Las versiones AWD Long Range se ofrecen desde 71.520 euros en acabado Étoile y desde 77.520 euros en La Première. Las primeras entregas están previstas para finales de año.