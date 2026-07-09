La DGT obligará a abrir un carril central de emergencias durante los atascos

Cuando se produce una retención en la carretera y un vehículo de emergencia aparece, el instinto de los conductores es abrir un pasillo central facilitando el paso de vehículos prioritarios como ambulancias, camiones de bomberos, etc. Por este motivo, la DGT ha decidido hacer este comportamiento obligatorio a partir de Octubre.

Otra de las novedades que se incorporarán serán las alertas previas a la llegada de dichos vehículos para que los usuarios puedan preparar el carril de emergencia con antelación en una situación donde cada minuto cuenta.

Comportamiento obligatorio

El comportamiento habitual de abrir el carril central en situaciones de vehículos prioritarios, será oficial gracias al Real Decreto 518/2026 de 24 de junio. “En las autovías y autopistas se prevé una utilización específica de los carriles en determinadas circunstancias … o por motivos de retención del tráfico con el fin de dejar un espacio libre para permitir el paso de vehículos de policía y demás servicios de emergencia, denominado «carril de emergencia», en línea con lo ya regulado en otros países europeos.” Especifican

Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de La Unidad de Normativa de la DGT explica que se trata simplemente de arbitrar un comportamiento para facilitar el paso de los vehículos de emergencias, agilizar el acceso y la evacuación de víctimas, y restablecer la circulación lo antes posible.

Notificaciones de emergencias

También está prevista la implantación de otra novedad a finales de 2026. La DGT alertará sobre las emergencias a los conductores para que así puedan preparar con antelación el paso de los vehículos prioritarios, antes de que lleguen las señales acústicas y luminosas de los propios vehículos.

Esto será posible gracias a que las ambulancias, coches de bomberos, de policía, etc, circulan geolocalizados. La plataforma DGT 3.0 recibirá la información y hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca de un punto conflictivo de la vía. “El desarrollo de esta tecnología estará terminado a finales de este año. Además, será necesaria la cooperación de todas las administraciones con servicios de emergencias para que vuelquen esa información en la plataforma”, aclara Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT.

Noticias relacionadas

Ante una situación de emergencia hay que mantener la calma, si no sabe hacia donde moverse, no hacer movimientos bruscos que puedan sorprender. Reducir la frenada gradualmente y no de manera brusca, manteniendo siempre la distancia de seguridad. A la hora de abrir el carril central muévase hacia el lado de la vía donde se encuentre, y nunca se cruce por delante. Es importante también que siga las instrucciones de los agentes o del personal de emergencia.