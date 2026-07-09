Consejos
Cómo actuar ante un incendio si te pilla conduciendo
Te contamos cuáles son las claves si este verano te encuentras un incendio en la carretera mientras estás de viaje
Por desgracia, durante el verano se producen muchos incendios en nuestro país, y la mayoría de ellos son provocados por el hombre y se generan por negligencia. Además, cabe destacar que el nivel de peligro de un incendio es mayor si se produce cerca de carreteras, de modo que saber cómo reaccionar es una de las claves principales para afrontar este tipo de situaciones. Por ello, a continuación te damos una serie de consejos sobre cómo debes actuar si te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo.
El fuego y el humo son dos claves que permiten detectar la presencia de un incendio. Normalmente, ambos se ven a distancia, de modo que si la trayectoria que sigues con el coche te lleva hacia el incendio, lo más aconsejable -y lógico- es que des la vuelta y busques una ruta alternativa. Asimismo, ante la proximidad de fuego, lo más recomendable es:
- Evitar las zonas de alta montaña, donde el fuego se propaga rápidamente.
- No circular a favor del viento, puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección.
- Encender los faros y las luces de emergencia - incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios.
- Llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia.
Cómo actuar ante un incendio
Si a lo largo de este verano te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo, lo más recomendable es lo siguiente:
- Mantén la calma y analiza la situación, no actúes impulsivamente.
- No atravieses nunca una zona con llamas o humo muy denso.
- No abandones el vehículo para huir a pie si es posible circular, a menos que lo indiquen los servicios de emergencia.
- Mantén las ventanillas cerradas del coche y el sistema de ventilación desconectado para que no entre humo.
- En caso de tener que abandonar el coche, cubre tus vías respiratorias con un pañuelo y escapa en dirección contraria al viento.
Causas de los incendios
Más del 80% de los incendios forestales que se originan en España se producen por culpa del ser humano. De ellos, un 30% se debe a descuidos o negligencias, que también se producen al volante. De hecho, los mayores riesgos se originan por arrojar a la vía cigarrillos mal apagados o cristales que provocan el conocido “efecto lupa”.
Por ello, estos malos hábitos se consideran una infracción grave y se sancionan con multas económicas de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.
- Federico (94 años) vive solo rodeado de vacas en una aldea sin electricidad: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad
- Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas
- No cuelgues las llamadas 'spam': la frase que debes pronunciar para no volver a recibirlas
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: esta es la carrera científica más ignorada en España
- Así quedan los cuartos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas, horarios y análisis
- Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
- Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos