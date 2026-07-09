BYD quiere conquistar también el segmento pick-up con el Shark híbrido enchufable

El BYD Shark llega a Europa como el primer pick-up de la marca y lo hace con la idea clara de convertirse en un actor principal del segmento. Mide 5,5 metros de longitud, tiene carrocería de doble cabina, cinco plazas y una configuración pensada para combinar uso laboral, ocio y viajes largos sin depender siempre del motor de combustión.

BYD Shark / BYD

La clave está en el sistema Súper Hybrid DMO, una tecnología híbrida enchufable orientada al uso fuera del asfalto. BYD anuncia hasta 90 km de autonomía eléctrica WLTP, una cifra que puede cubrir muchos desplazamientos diarios sin arrancar el motor de gasolina, siempre que el usuario tenga acceso habitual a recarga. La autonomía total homologada llega a 675 km con la batería cargada y el depósito lleno.

El conjunto mecánico combina un motor de gasolina turboalimentado de cuatro cilindros y 1.5 litros con dos motores eléctricos, uno en cada eje. El delantero entrega 231 CV y 310 Nm, mientras que el trasero alcanza 204 CV y 340 Nm. La potencia máxima combinada es de 436 CV y el par total llega a 650 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Son cifras muy altas para un pick-up de este tamaño, aunque lo más interesante para el usuario puede estar en cómo gestiona esa energía según el tipo de conducción.

El motor térmico funciona buena parte del tiempo como generador, alimentando los motores eléctricos o recargando la Blade Battery. El sistema puede moverse en modo eléctrico, trabajar como híbrido en serie en ciudad, combinar motor de gasolina y eléctricos cuando hace falta más empuje o permitir que el motor de combustión impulse el vehículo a velocidades altas si resulta más eficiente. La batería tiene 32,2 kWh de capacidad y admite carga en corriente alterna a 11 kW y en corriente continua a 55 kW.

Interior del BYD Shark / BYD

Con corriente alterna trifásica de 11 kW, la carga del 15% al 100% necesita 3,2 horas. En corriente continua, pasar del 30% al 80% requiere 21 minutos. BYD también incluye función Vehicle-to-Load de 6 kW, con dos tomas, para alimentar herramientas, dispositivos eléctricos o equipos de ocio desde el propio vehículo. En un pick-up, esta función puede tener más sentido que en otros formatos, porque encaja tanto con el trabajo como con actividades al aire libre.

Un pick-up grande con enfoque familiar

El Shark mide 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho y 1.925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.260 mm. La masa máxima autorizada es de 3.500 kg y el peso en vacío se queda en 2.710 kg. La caja ofrece 1.200 litros de volumen, la carga útil máxima es de 790 kg y la capacidad de remolque con freno alcanza 2.500 kg.

La tracción es total y el sistema puede adaptar la entrega de potencia a cuatro terrenos: arena, barro, nieve y grava. La distancia libre al suelo es de 210 mm cargado al máximo y de 230 mm sin carga, con ángulo de ataque de 31 grados y salida de 19,3 grados. La suspensión recurre a paralelogramo deformable en ambos ejes y el control de descenso de pendientes viene de serie, un equipamiento útil cuando se busca salir del asfalto con cierta frecuencia.

Interior del BYD Shark / BYD

Dentro, el BYD Shark intenta alejarse de la imagen más espartana del pick-up tradicional. El salpicadero combina una instrumentación digital de 10,25 pulgadas con una pantalla central de 15,6 pulgadas, y el equipamiento incluye asientos delanteros calefactables y ventilados, Head-Up Display y mandos de gran tamaño pensados para usarse incluso con guantes. Las plazas traseras cuentan con suelo plano, casi 90 cm de espacio para las piernas y un respaldo con 27 grados de inclinación.

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El acabado mencionado es Design, con llantas de 18 pulgadas, depósito de combustible de 60 litros, velocidad máxima de 180 km/h y emisiones de CO2 de 23 g/km. El consumo WLTP ponderado combinado es de 3,5 l/100 km, mientras que el consumo combinado con la batería al nivel mínimo de carga es de 9,6 l/100 km.