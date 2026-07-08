El robo de vehículos en España crece un 2,6% en el primer trimestre de 2026

El robo de vehículos en España mantiene su tendencia al alza en el inicio del año. Según los últimos datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre de 2026, entre enero y marzo se registraron 7.908 sustracciones, lo que representa un incremento del 2,6% en comparación con las 7.707 denuncias reportadas en el mismo periodo del año anterior. Aunque a nivel nacional el crecimiento es moderado, el mapa autonómico revela un comportamiento muy desigual.

Fuertes repuntes en los archipiélagos y el norte peninsular

El análisis territorial muestra contrastes significativos entre regiones. La preocupación principal se sitúa en las islas y en el norte debido a sus notables subidas en términos porcentuales.

Asturias lidera los incrementos con un repunte del 62,9% (pasando de 35 a 57 casos) seguida de Canarias, que registra un alza del 30,5% hasta alcanzar las 449 sustracciones. Por último, Baleares experimenta una subida del 24,5% con 391 robos anotados.

Otras regiones como Castilla-La Mancha (+19%) y Castilla y León (+10,7%) también muestran balances al alza. En sentido contrario, comunidades como La Rioja (-50%), Extremadura (-22%) y Aragón (-20,8%) consiguieron reducir sustancialmente sus registros de delincuencia automovilística en este inicio de año.

Madrid y Barcelona: los epicentros del robo provincial

La presión delictiva continúa concentrada en las grandes áreas metropolitanas, los corredores de alta movilidad y los territorios insulares. La provincia de Madrid encabeza el listado estatal con 1.834 incidentes (un 10,2% más), seguida de cerca por Barcelona, que suma 1.540 casos.

De forma conjunta, ambas provincias acumulan 3.374 sustracciones, lo que equivale a más del 42% del total nacional registrado en el trimestre. El volumen provincial de incidencias se completa en sus primeras posiciones con Sevilla (534 robos), Málaga (479), Valencia (365) y Alicante (338).

Las 5 comunidades autónomas con más robos de vehículos

El volumen absoluto acumulado sitúa a las siguientes regiones al frente de la estadística de siniestralidad por sustracción entre enero y marzo:

Cataluña: 1.888 sustracciones. Comunidad de Madrid: 1.834 sustracciones. Andalucía: 1.488 sustracciones. Comunidad Valenciana: 755 sustracciones. Canarias: 449 sustracciones.

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Ante este desplazamiento de la actividad delictiva hacia zonas donde los propietarios perciben un menor nivel de riesgo, los analistas recomiendan no bajar la guardia. Compañías especializadas en la protección de activos como LoJack recuerdan la importancia de contar con tecnologías avanzadas de localización por radiofrecuencia para coordinar una rápida respuesta con las autoridades y mitigar el impacto económico del robo.