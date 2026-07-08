En un momento en el que la electrificación centra gran parte del debate sobre la movilidad, Renault reivindica el papel del GLP (Gas Licuado del Petróleo) como una solución práctica para quienes buscan reducir el coste por kilómetro sin renunciar a la libertad de un motor de combustión. Gracias a su sistema de bicarburación gasolina/GLP, estos vehículos combinan un menor precio del combustible, una amplia autonomía y las ventajas de contar con la etiqueta ECO de la DGT.

Además del ahorro económico —que Renault cifra entre 600 y 750 euros anuales respecto a un modelo equivalente de gasolina—, el GLP también reduce las emisiones de CO₂ frente a un motor convencional y cuenta con una infraestructura plenamente consolidada en España, con más de 900 estaciones de servicio donde repostar este combustible.

Renault demuestra que elegir un GLP sigue siendo la decisión más inteligente / Renault

Una gama GLP cada vez más completa

La estrategia de Renault pasa por extender esta tecnología a tres de sus modelos más representativos: Clio, Captur y Symbioz, todos ellos equipados con el nuevo motor Eco-G de 120 CV, que incrementa su rendimiento en 20 CV y 30 Nm de par respecto a la generación anterior. Además, Captur y Symbioz cuentan con un importante sello de fabricación nacional, ya que se producen en la planta que Renault posee en Valladolid.

El nuevo propulsor de 1,2 litros turbo de tres cilindros mantiene la tecnología de doble alimentación gasolina/GLP y permite cambiar automáticamente de un combustible a otro cuando se agota el depósito de gas, sin intervención del conductor. El resultado es una propuesta que combina prestaciones mejoradas, menores costes de utilización y autonomías difíciles de igualar por otras tecnologías de combustión.

Renault demuestra que elegir un GLP sigue siendo la decisión más inteligente / Renault

Clio: el GLP más avanzado de Renault

La principal novedad presentada durante la prueba internacional fue el Renault Clio Eco-G 120, un modelo que supone un importante salto cualitativo dentro de la oferta GLP de la marca.

Su mayor argumento diferencial es la incorporación de una caja automática EDC de doble embrague, que mejora notablemente tanto el confort como la rapidez de respuesta. Gracias a esta transmisión, el Clio ofrece una conducción más refinada sin perder eficiencia. A ello se suma una autonomía conjunta de hasta 1.450 kilómetros.

Otro aspecto destacable es que el depósito de GLP no penaliza la capacidad de carga. El modelo mantiene un maletero de 260 litros, la misma capacidad que la variante full hybrid E-Tech, eliminando uno de los inconvenientes tradicionalmente asociados a este tipo de motorizaciones.

En el apartado tecnológico, Renault también actualiza el sistema multimedia incorporando Google Gemini, la nueva inteligencia artificial integrada en el ecosistema Google Automotive, que amplía las posibilidades de interacción mediante lenguaje natural y enriquece la experiencia digital a bordo.

Renault demuestra que elegir un GLP sigue siendo la decisión más inteligente / V.M.

Symbioz: gran autonomía y un maletero líder

La segunda gran novedad del evento fue el Renault Symbioz Eco-G 120, un SUV del segmento C que traslada las ventajas del GLP a un formato más familiar. Su principal carta de presentación es una autonomía de hasta 1.500 kilómetros, lo que permite afrontar largos viajes con un número mínimo de repostajes.

A ello añade uno de los mayores maleteros de su categoría, con 610 litros de capacidad, una cifra que refuerza su orientación familiar y viajera sin que la instalación del sistema GLP reste espacio útil para el equipaje. El precio también juega a su favor. Renault sitúa el acceso a esta versión por debajo de los 26.000 euros, lo que lo convierte en una alternativa especialmente competitiva para quienes buscan un SUV amplio, eficiente y con bajos costes de utilización.

Como punto mejorable, el Symbioz mantiene exclusivamente una caja manual de seis velocidades, si bien su funcionamiento resulta equilibrado y eficiente.

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Frente a la creciente complejidad de otras soluciones de electrificación, el GLP sigue ofreciendo una combinación difícil de igualar entre coste de utilización, autonomía, sencillez de uso y las ventajas de la etiqueta ECO, consolidándose como una de las opciones más inteligentes dentro de la gama.