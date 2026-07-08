Operación Verano 2026
La multa a la que te enfrentas este verano por conducir con chanclas
Con el verano aquí muchos conductores llevan puestas las chanclas al volante, y la DGT explica sus posibles sanciones
Sofía Aladro
El calor extremo está aquí y eso significa que el verano está en pleno apogeo. Para combatir con las altas temperaturas, es habitual llevar el brazo fuera de la ventanilla, conducir con tirantes y utilizar chanclas o sandalias, pero debes tener en cuenta que estos hábitos pueden ser sancionados con multa según la DGT.
El principal problema de este tipo de costumbres es que pueden afectar a nuestra conducción. Según la Dirección General de Tráfico, los conductores tienen que ser conscientes de que muchas de estas acciones no son sancionables, pero pueden suponer un peligro para la seguridad vial.
¿Qué dice la Ley sobre las chanclas al volante?
La respuesta no está especificada en el Reglamento General de Circulación, pero sí te pueden multar por ello. El Artículo 3.1 establece que “la forma de conducción que debe hacerse sea con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, y prohíbe terminantemente conducir de modo negligente o temerario”.
El Artículo 17.1 hace referencia a que “todos los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos”, y con chanclas puede no ser el caso. También el Artículo 18.1 puede aclarar esta duda sobre si conducir con chanclas, ya que señala: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción; así como cuidar la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados”
La multa por conducir con chanclas
No hay una prohibición exacta que te dice que no puedes llevar chanclas mientras conduces, pero si existe multa por la libertad de movimientos. En estos casos las multas pueden ser desde los 80 hasta 200 euros.
Aunque no está prohibido, lo más recomendable es no hacerlo y utilizar calzados más cómodos y seguros mientras estás al volante. Los agentes de tráfico interpretarán que la seguridad vial se puede ver afectada por el uso de chanclas y acabarás siendo sancionado. Para ahorrarte la multa y algún susto, usa un calzado que sujete el pie correctamente para no poner en peligro tu integridad y la del resto de personas.
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