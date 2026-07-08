El Mazda CX-6e llegará a finales de este mismo verano con 484 km de autonomía

El Mazda CX-6e, un atractivo SUV eléctrico de tamaño medio, llegará a los concesionarios europeos a finales del verano de 2026. Mazda lo plantea como un modelo polivalente y versátil, con una autonomía homologada de hasta 484 km WLTP, carga rápida de hasta 200 kW y una propuesta súper tecnológica cargada de pantallas, asistentes y funciones conectadas.

Mazda CX 6e / Mazda

La mecánica se sitúa en el eje trasero y desarrolla 258 CV (190 kW), y se alimenta de una batería es de tipo LFP con 78 kWh de capacidad. Mazda anuncia hasta 484 km de autonomía en ciclo WLTP y un consumo combinado de entre 18,9 y 19,4 kWh/100 km. Como suele ocurrir con cualquier eléctrico, la cifra real dependerá del equipamiento y de las condiciones de uso, algo que la propia marca también matiza. En carga rápida de corriente continua, el CX-6e admite hasta 200 kW. Con esa potencia, Mazda indica que puede pasar del 10% al 80% de batería en 24 minutos.

Mazda ofrecerá tres modos de conducción. El Normal está orientado a los desplazamientos cotidianos, mientras que el Sport modifica la respuesta del acelerador y endurece la dirección. El modo Individual permitirá elegir los ajustes de aceleración, frenada regenerativa y dirección, una posibilidad útil para quien prefiera adaptar el tacto del coche a distintos recorridos sin depender de una configuración fija.

Un interior tecnológico

El habitáculo reúne buena parte de las funciones del coche en una pantalla táctil dividida de 26 pulgadas, desde la que también podrá interactuar el pasajero delantero. Mazda busca que el conductor no tenga que apartar la vista de la carretera con un Head-Up Display que proyecta velocidad, navegación y alertas de seguridad sobre el parabrisas.

Interior del Mazda CX-6e / Mazda

Las funciones principales pueden manejarse desde el volante, donde hay cuatro accesos directos configurables. También se incluyen reconocimiento de voz en nueve idiomas y control por gestos para ciertas tareas, como elegir rutas guardadas o reproducir música. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos completan el apartado de conectividad.

El CX-6e incorporará cuatro modos que preparan el vehículo para situaciones habituales con una sola orden. Entre ellos están Pet Comfort, que mantiene una temperatura constante mientras el conductor se ausenta temporalmente, y Wash, que desactiva los limpiaparabrisas automáticos, pliega los retrovisores y cierra las ventanas. Son funciones concretas, pero pueden evitar pequeños descuidos en un uso diario cada vez más condicionado por la automatización.

Interior del Mazda CX-6e / Mazda

Los ocupantes de las plazas traseras tendrán una pantalla específica para regular la climatización, accionar el parasol y mover el asiento del copiloto para ganar espacio para las piernas. También habrá un equipo de audio de 23 altavoces, con altavoces integrados en los reposacabezas delanteros. Mazda afirma que permitirán al conductor mantener llamadas privadas o recibir indicaciones de navegación sin molestar al resto, mientras el acompañante podrá conectar un dispositivo Bluetooth y escuchar su propia música.

El paquete de seguridad incluirá de serie asistente de frenada delantero, control de ángulo muerto avanzado, asistente de tráfico y crucero, mantenimiento de carril de emergencia y control de crucero adaptativo por radar. A esto se suman nueve airbags, incluido uno central entre los asientos delanteros, y un sistema que detecta la presencia de niños en las plazas traseras para avisar al conductor al abrir la puerta.

Interior del Mazda CX-6e / Mazda

La versión Takumi Plus añadirá retrovisores laterales digitales y un espejo interior también digital. Mazda asegura que las cámaras laterales amplían el campo de visión un 30% y mejoran la visibilidad con poca luz o mal tiempo, mientras que el retrovisor interior pretende conservar la vista hacia atrás aunque el maletero vaya cargado hasta el techo.

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El uso diario también pasará por dos aplicaciones. Mazda 6e & CX-6e permitirá compartir la llave digital por Bluetooth con hasta tres usuarios, y Mazda Charging dará acceso a puntos públicos de recarga en Europa con pago en la moneda local del conductor. No se han facilitado el precio, los acabados completos, la capacidad del maletero ni la fecha concreta de lanzamiento en España.