Así son los nuevos eléctricos que ha entregado Fiat al Vaticano para avanzar en movilidad sostenible

Fiat proporcionará una flota específica de 30 vehículos, entre los que se incluyen el Topolino y el Tris, con el fin de ser utilizados por los empleados de la Gobernación para cubrir las necesidad diarias de movilidad dentro de la Ciudad del Vaticano, contribuyendo a una movilidad más eficiente, práctica y de bajo impacto ambiental.

Cero emisiones

La introducción de estos vehículos eléctricos se ajusta a la estrategia medioambiental promovida por la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, que ha puesto en marcha un programa de desarrollo de la movilidad sostenible denominado 'Conversión Ecológica 2030', destinado a reducir la huella de CO2 de su flota de vehículos.

Este proceso de descarbonización tiene como objetivo conseguir una flota con cero emisiones para finales de la década. Estos esta en plena consonancia con la estrategía de Fiat, hacer que la movilidad tanto de mercancías como de personas sea cada vez más sostenible a través de sus soluciones de micromovilidad.

Fiat actualiza su micromovilidad con el Topolino, Tris y Multiplina / Fiat

Entrega oficial

Los primeros 20 vehículos se entregaron la semana pasda en la sede de la Gobernación, en presencia de Su Excelencia el arzobispo Emilio Nappa, el abogado Giuseppe Puglisi-Alibrandi, secretario general de la Gobernación, y Olivier François, director ejecutivo de FiatT y director de Marketing de Stellantis.

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Esta ceremonia fue el preludio de un acto más amplio celebrado en Roma, dedicado a toda la unidad de micromovilidad de Fiat, en el que la marca presentó su visión del futuro de la movilidad urbana compacta y su papel cada vez más importante en este segmento en rápida evolución. Tras la firma del acuerdo, se realizó una breve ruta por Ciudad del Vaticano a bordo del Fiat Topolino, donde la maniobrabilidad fue el aspecto más destacable. El reducido tamaño hace cómoda la circulación en calles estrechas y zonas reviradas, así como la propulsión eléctrica permite conducir con agilidad en entornos urbanos.