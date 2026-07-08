Ferrari estrenará el Madring mañana con Hamilton y Leclerc

Mañana, 9 de julio, Ferrari llegará a Madrid para probar el nuevo circuito urbano de la capital, Madring. Lo harán durante una sesión de rodaje de vídeos promocionales, aunque esto permitirá a los pilotos y al equipo conocer el circuito y recopilar datos valiosos sobre la novedad del 2026.

Apenas acabadas hace unos días las obras, Leclerc y Hamilton tendrán la oportunidad de estrenar el circuito que el próximo septiembre acogerá por primera vez el GP de España.

Jornada de rodaje

La jornada estara protagonizada por Hamilton y Leclerc y se centrará en la grabación de videos promocionales. El reglamento limita esta actividad a un máximo de 200 kilómetros recorridos, aunque será más que suficiente para la escudería Italiana para tener una ventaja inicial sobre la competencia.

El SF-26 será el primer monoplaza de F1 en rodar en este nuevo trazado, que consta de 5,416 km con 22 curvas. Al volante se alternarán ambos pilotos, lo que les permitirá familiarizarse con la única novedad absoluta del calendario de 2026. Aún respetando las restricciones, el equipo de Maranello podrá recuperar datos muy valiosos y útiles de cara al fin de semana de la carrera de septiembre. Además, este filming day proporcionará a los responsables del Mandring una ocasión valiosa para comprobar el funcionamiento de la instalación.

Obras recién acabadas

Lo más sorprendente es la rapidez con la que la Escudería ha conseguido organizar el desplazamiento, tras su victoria en Silverstone. Hace apenas unos días el Mandring seguía siendo una zona de obras, al menos en lo que respecta a las estructuras destinadas al público y el paddock.

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Una reciente visita de periodistas mostraba trabajos aún en curso, y la pista ha sido asfaltada tan solo varias semanas atrás. Pero la presencia de Ferraria en la pista mañana confirma el avanzado estado de las obras.