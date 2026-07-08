La exportación española de componentes de automoción resiste en un año complejo

La industria española de proveedores de automoción cerró el balance de facturación exterior con un volumen de 24.688 millones de euros. Esta cifra representa una ligera contracción del 1,5% en comparación con el ejercicio anterior, un resultado condicionado por un entorno internacional marcado por la incertidumbre comercial, la transformación tecnológica y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

A pesar de este escenario de volatilidad y de la evolución desigual de los mercados globales, el sector ha conseguido sostener un elevado nivel de competitividad exterior. La estrategia de diversificación geográfica se ha confirmado como el principal activo de las empresas españolas para equilibrar los resultados globales.

La Unión Europea consolida su peso

El mercado comunitario se mantiene como el pilar fundamental para las exportaciones españolas. Durante el año, la Unión Europea absorbió 16.785 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,8% respecto al periodo anterior y representa prácticamente el 68% del total de las ventas al extranjero.

La evolución dentro del bloque europeo muestra un comportamiento a dos velocidades:

Por una parte, Alemania se consolida a la cabeza como el principal cliente de los componentes españoles con 4.051 millones de euros (+2,4%), seguida de Francia con 3.738 millones, que retrocede un 2,7%. Portugal mantiene una tendencia al alza con 2.423 millones (+3,7%), mientras que Italia experimenta un descenso notable del 10,0% hasta los 1.135 millones.

Por otro lado, los países de Europa del Este han reforzado de manera muy significativa su papel en la cadena de suministro. Destacan los incrementos de Rumanía (+21,0%), Eslovaquia (+14,9%) y República Checa (+12,0%). Por el contrario, Polonia (quinto socio comercial en la UE) rompe esta tendencia con una bajada del 9,5%.

Exportaciones españolas de Proveedores de Automoción en 2025 / Sernauto

Luces y sombras en el mercado extracomunitario

Fuera de las fronteras de la Unión Europea, el comportamiento de los mercados internacionales ha sido sumamente dispar, obligando al sector a apoyarse en nuevas plazas comerciales frente a las caídas de las grandes potencias económicas.

El Reino Unido lidera las compras fuera de la Unión y se anota un crecimiento del 4,7%, alcanzando los 1.405 millones de euros. De igual forma, Turquía se consolida firmemente en la zona noble de la tabla con un avance del 10,7% (800 millones de euros).

Los mayores crecimientos porcentuales del ejercicio se registraron en el continente americano y africano: Brasil firmó una subida del 46,9%, mientras que Argelia escaló hasta entrar en el top 10 de destinos mundiales tras registrar un incremento exponencial del 102,7% en sus compras de componentes españoles. Por su parte, Sudáfrica se mantuvo estable con un leve retroceso del 5%.

En la otra cara de la moneda se sitúan cuatro mercados clave que cerraron con un balance negativo: China registró la mayor contracción del grupo con un descenso del 25,6% (375 millones de euros) mientras que en Estados Unidos las ventas cayeron un 19,5%, situándose en 822 millones de euros. Marruecos, segundo destino extracomunitario del sector, firmó una bajada del 19,1% (1.038 millones de euros) y México también disminuyó sus importaciones un 11,2%, fijando su volumen en 532 millones de euros.

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Los resultados finales confirman que, ante un entorno global de alta competencia y reestructuración, la internacionalización y la flexibilidad para redirigir los flujos comerciales seguirán siendo los pilares indispensables para garantizar el crecimiento sostenible de la industria española de componentes.