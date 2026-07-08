El Dacia Striker llega para revolucionar el segmento C a medio camino entre SUV, berlina y familiar

El Dacia Striker no es ni un SUV, ni una berlina, ni um familiar. Es todo en un coche de 4,62 metros, gran maletero y una amplia habitabilidad, junto con accesorios y soluciones que hacen los viajes y el día a día en el coche más cómodos. Dacia da así un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y mayor presencia en el segmento C.

Bajo una definición de crossover capaz de reunir lo mejor de tres mundos, la robustez de un SUV, la practicidad de un familiar y la eficiencia de una berlina; el Dacia Striker se posiciona como una de las opciones más asequibles de su categoría sin renunciar a una oferta de motorizaciones electrificadas ni a un diseño completamente nuevo. El Striker llega para complementar al Bigster, aunque ambos modelos comparten el mismo ADN de la marca.

Dacia Striker. / Dacia

Por un lado, el Dacia Striker mantiene una posición de conducción elevada y una altura libre al suelo propia de un SUV, con hasta 20 centímetros en las versiones con tracción total. Al mismo tiempo, adopta una silueta más baja (levanta poco más de un metro y medio) y aerodinámica que la mayoría de los todocaminos del segmento, lo que contribuye a mejorar la eficiencia y el comportamiento en carretera.

Dacia Striker. / Dacia

El diseño también refleja esa doble personalidad. La carrocería combina líneas fluidas inspiradas en las berlinas y familiares con elementos más robustos en la parte inferior, mientras que estrena una nueva firma luminosa LED con forma de "T" presente tanto en el frontal como en la zaga. Las proporciones cercanas a las de un familiar del segmento C se unen a las protecciones exteriores, las barras de techo integradas y sus llantas de hasta 19 pulgadas.

Dacia Striker. / Dacia

Tres motores para el Dacia Striker

La gama mecánica estará formada exclusivamente por versiones electrificadas. Entre ellas destaca una variante Mild Hybrid-G 140 que combina gasolina, GLP e hibridación ligera de 48 voltios, una tecnología de la que Dacia es experta. Se une un sistema Hybrid 155 capaz de circular gran parte del tiempo en modo eléctrico en ciudad; y una inédita versión Hybrid 150 4x4 que incorpora un motor eléctrico en el eje trasero para ofrecer tracción total cuando las condiciones lo requieren.

Dacia Striker. / Dacia

El interior estrena un nuevo cuadro de instrumentos de siete pulgadas con tecnología Light Vision y cuenta también con una pantalla de 10,1 pulgadas con sistema infoentretenmiento y conectividad con diferentes smartphones. Además, se pueden utilizar soluciones YouClip, algunas versiones cuentan con techo panorámico de serie y el confort de los asientos es notable. Cierra el conjunto un maletero de 600 litros con un doble fondo regulable para una mayor usabilidad.

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Dacia Striker. / Dacia

Por último, va a haber cuatro acabados, desde el de entrada a la gama hasta los topes de gama, Journey y Extreme. El precio, todavía por confirmar las cifras finales, empezará por debjo de los 25.000 euros. El Dacia Striker se posiciona así como una alternativa diferente para quienes buscan un vehículo espacioso, eficiente y versátil sin asumir el sobrecoste habitual del segmento. Una propuesta que mantiene la filosofía de la marca y que convierte al Striker en uno de los modelos más interesantes de la nueva ofensiva de Dacia en el segmento C.