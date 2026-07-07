La primera impresión llegó mucho antes de cruzar la puerta del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Porque antes fuimos a visitar la fábrica y el museo de Ducati en Borgo Panigale, una parada si te gustan las motos, visitas que merecen un capítulo aparte. Después la autopista ya anunciaba que no era un fin de semana cualquiera, pero fue al abandonar la salida cuando apareció una imagen difícil de olvidar: un río interminable de Ducati avanzando lentamente hacia el circuito. No era una retención de tráfico. Era una procesión de Ducatis de todos los modelos, épocas y cilindradas que ocupaba calles, rotondas y accesos hasta donde alcanzaba la vista.

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión / Mattia Negrini | Ducati

El sonido metálico de cientos de embragues en seco se mezclaba con el rumor de los motores creando una banda sonora imposible de reproducir en ningún otro lugar del mundo. En ese momento quedó claro que el World Ducati Week no es una concentración más. Es el lugar donde Ducati se encuentra con quienes han escrito su historia durante cien años.

La edición de 2026 tenía, además, un significado especial. Coincidiendo con el centenario de la compañía, Misano se convirtió en el punto de encuentro de miles de usuarios llegados desde todos los continentes. Europa aportaba la mayoría de asistentes, pero no era extraño cruzarse con aficionados procedentes incluso de India y China, y también España, claro está. Entre ellos destacaba un bullicioso grupo de colombianos que había alquilado sus Ducati en Barcelona para recorrer Europa sobre dos ruedas y hacer del World Ducati Week el punto se salida de un viaje soñado. Fueron en total 118.036 asistentes … mamma mia!

Da igual hacia dónde miraras. Siempre había una Ducati. Las terrazas, los hoteles, las gasolineras o los paseos marítimos de Misano, Riccione y Cattolica parecían formar parte del propio evento. Incluso fuera del circuito resultaba imposible escapar del ambiente. Las conversaciones giraban alrededor de la marca de Borgo Panigale y los colores rojo y negro dominaban un paisaje en el que se mezclaban monos de cuero, camisetas de los Ducati Official Club y banderas llegadas de medio mundo.

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión / Mattia Negrini | Ducati

Dentro del paddock, la historia convivía con el presente. La Heritage Area era uno de esos espacios donde el tiempo parecía detenerse. Frente a aquellas motocicletas era fácil comprender cómo Ducati había construido su leyenda deportiva y tecnológica durante un siglo. Muy cerca, otra de las exposiciones más concurridas reunía diez modelos actuales personalizados con algunas de las decoraciones más emblemáticas de la historia de la marca. Entre ellas destacaba la Hypermotard inspirada en la Ducati vencedora de las 24 Horas de Montjuïc de 1978, pilotada por Salvador Cañellas y Benjamín Grau. De cada una de estas ediciones conmemorativas solo se fabricarán cien unidades, prácticamente adjudicadas antes incluso de finalizar el evento. No eran simples motocicletas. Eran pequeñas piezas de historia sobre ruedas. Y en la carpa de World Ducati se podían vivir diferentes experiencias y disfrutar de diferentes charlas como la del motoviajero Charly Sinewan.

La actividad en el circuito apenas daba tregua. Las tandas con las Panigale (su modelo para circuito), las carreras de promoción, las exhibiciones y los encuentros con los pilotos mantenían vivo el ambiente desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche.

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión / Vernasca Matteo

Uno de los momentos más emocionantes llegó el viernes con el tradicional Parade. Primero aparecieron Claudio Domenicali y la cúpula directiva de Ducati acompañados por varios de sus pilotos. Detrás comenzó a desfilar una interminable corriente de motocicletas. Más de 5.000 Ducati desfilaron por el trazado de Misano para después salir hacia la playa de Samsara en Riccione, a 18 kilómetros del circuito. No había prisas, ni adelantamientos, ni competición. Solo miles de personas compartiendo el orgullo de formar parte de una misma comunidad.

Si el Parade simboliza el alma del World Ducati Week, la Lenovo Race of Champions representa su lado más deportivo. Pocas veces es posible reunir sobre una misma parrilla a Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Nicolò Bulega, Álvaro Bautista y buena parte de los pilotos oficiales que defienden los colores de Ducati en los principales campeonatos internacionales. La única ausencia fue la de Iker Lecuona, que acababa de ser padre (muchas felicidades).

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión / Mattia Negrini | Ducati

La noche del sábado puso el broche emocional al centenario. El Live the Legend Show iluminó Misano con un espectáculo de música, imágenes y fuegos artificiales al que siguió la tradicional barbacoa preparada por los propios directivos de Ducati para sus clientes, uno de esos pequeños gestos que explican mejor que cualquier campaña de marketing la relación que la marca mantiene con sus usuarios.

Más allá del espectáculo, la Race of Champions, una carrera donde participan los pilotos Ducati en los diferentes campeonatos de mundo volvió a confirmar el extraordinario nivel del plantel de la firma italiana. Nicolò Bulega firmó una actuación que refuerza la sensación de que su futuro pasa, más pronto que tarde, por MotoGP. Marc Márquez, por su parte, prefirió no asumir riesgos innecesarios, consciente de que su verdadera batalla se libra cada quince días en el Mundial. También estuvo Àlex Márquez, aunque tocado también por la grave caída sufrida en Barcelona, no tomó parte en la carrera donde todos corren con la misma moto.

“La World Ducati Week siempre ha sido un evento especial, pero la edición del centenario ha superado todas las expectativas. Durante tres días, el paddock de Misano se ha convertido en el corazón de la pasión por Ducati, con una asistencia extraordinaria que ha hecho de esta la WDW más grande e internacional de la historia. La imagen que se me quedará grabada para siempre es el desfile del viernes: una interminable serpiente roja de motos Ducati que se extendía a lo largo de 18 kilómetros por la Riviera Romañola, sin parecer tener fin. Cuando la cabeza del desfile ya había llegado a Riccione, las últimas motos aún salían del circuito...”, afirmó Claudio Domenicali, CEO de Ducati.

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión / Mattia Negrini | Ducati

Las cifras oficiales hablarán de 118.036 asistentes, 94 países representados, 275 clubes oficiales de Ducati presentes y 37 títulos de campeones del mundo representados. Servirán para dimensionar el éxito de una edición histórica, aunque probablemente el mejor resumen de todo el fin de semana no aparezca en ningún comunicado.

En pleno paddock, una niña recorría el circuito empujando un pequeño andador decorado con los colores de Ducati mientras sus padres sonreían al verla avanzar entre miles de motocicletas. Era una escena sencilla, casi inadvertida entre tanto bullicio, pero resumía mejor que cualquier discurso lo que significa esta marca para muchas familias.

Noticias relacionadas

World Ducati Week 2026: el fin de semana en el que Ducati celebró un siglo de pasión / Mattia Negrini | Ducati

Porque Ducati celebra cien años fabricando productos capaces de emocionar, de hecho sus orígenes fueron la electrónica, radios más concretamente, y su primera moto, el Cucciolo, llegó en 1946. Pero, sobre todo, ha conseguido algo mucho más difícil: crear una comunidad que encuentra cada dos años en Misano el lugar donde volver a sentirse en casa.