Cómo revisar los neumáticos de tu coche para viajar seguro este verano

La primera gran Operación Salida del verano 2026 ya está plenamente en marcha en las carreteras españolas. En esta fase inicial, la DGT (Dirección General de Tráfico) estima unos 4,8 millones de desplazamientos, cifras que suponen un aumento del 3,7% respecto al año pasado.

Con los trayectos ya iniciados, las altas temperaturas veraniegas están jugando un papel crítico al elevar drásticamente la temperatura del asfalto. Ante esta situación, la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos (Afane) recuerda la importancia de revisar el estado de nuestros vehículos, pero especialmente del elemento que nos conecta directamente con la carretera: los neumáticos. “Los conductores deben tener en cuenta la importancia de los neumáticos y cómo afecta el calor a su comportamiento”, destaca José Luis Rodríguez, director general de la Agrupación.

Puntos a revisar

Los principales fabricantes hacen hincapié en cuatro puntos a tener en cuenta:

Presión: Las altas temperaturas pueden producir una mayor pérdida de presión a través de la válvula ya que hacen que esta se dilate y se pierda aire. Esto aumenta el riesgo de pinchazos e incluso reventones.

Las altas temperaturas pueden producir una mayor pérdida de presión a través de la válvula ya que hacen que esta se dilate y se pierda aire. Esto aumenta el riesgo de pinchazos e incluso reventones. Dibujo y desgaste : Es necesario vigilar que la profundidad en turismos no sea inferior a 1,6 mm y asegurar el estado de la rueda de repuesto, si el vehículo cuenta con una.

: Es necesario vigilar que la profundidad en turismos no sea inferior a 1,6 mm y asegurar el estado de la rueda de repuesto, si el vehículo cuenta con una. Equilibrado y paralelo: Notar un comportamiento extraño en el coche, como vibraciones o ruidos de rodadura, puede deberse a un mal equilibrado o a la falta de paralelo. El principal riesgo de una alineación incorrecta es que suele pasar desapercibida, lo que genera un desgaste mayor e irregular de las ruedas y reduce la efectividad de la frenada.

Notar un comportamiento extraño en el coche, como vibraciones o ruidos de rodadura, puede deberse a un mal equilibrado o a la falta de paralelo. El principal riesgo de una alineación incorrecta es que suele pasar desapercibida, lo que genera un desgaste mayor e irregular de las ruedas y reduce la efectividad de la frenada. Estado superficial: Inspeccionar el estado superficial en busca de posibles grietas, golpes, abultamientos o desgastes que pueden ser señales de alerta.

Opción “All Season”

Más allá de los controles rutinarios durante el viaje, Afane incide en que la elección de un compuesto de calidad es la mejor inversión en seguridad vial. Disponer de unas ruedas preparadas para resistir las exigencias térmicas de esta época es fundamental para garantizar la seguridad en carretera. Una opción perfecta son los Todo Tiempo, conocidos también como All Season, neumáticos que tienen la capacidad de adaptarse eficazmente a cualquier cambio térmico y superficie, ofreciendo un extra de tracción, adherencia, frenada y evacuación de agua.

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El objetivo “cero víctimas en carretera” continúa siendo uno de los grandes hitos por los que la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos sigue luchando. Un objetivo que solo será posible conseguir si los conductores son plenamente conscientes del papel que cumplen los neumáticos en su seguridad.