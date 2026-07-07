Powerdot adquiere InstaVolt en España y Portugal y suma 200 nuevos puntos a su plataforma europea de recarga de vehículos eléctricos

Powerdot ha adquirido las operaciones en Portugal y España del operador de recarga británico InstaVolt, lo que supone la primera gran adquisición de la empresa y un hito significativo en su estrategia de crecimiento.

El acuerdo suma 200 puntos de recarga rápida y ultrarrápida, incluidos 159 en fase de implantación, repartidos por Portugal y España, lo que amplía significativamente la presencia de Powerdot en dos de sus mercados principales. La cartera incluye puntos de recarga de alta calidad en lugares asociados a marcas líderes como McDonald’s, Mercadona, Carrefour, IKEA, ALDI y LIDL. Más allá de la propia infraestructura, se trata de ubicaciones estratégicas que serían difíciles de replicar de forma orgánica a gran escala y que refuerzan aún más la posición de Powerdot en ambos países.

Este hito introduce una segunda palanca de crecimiento junto a la expansión orgánica que ha impulsado el desarrollo de la empresa desde su fundación. Hasta ahora, el crecimiento de Powerdot se ha basado principalmente en el despliegue de infraestructura de recarga en destinos comerciales y minoristas. El acuerdo permite a la empresa complementar ese modelo mediante adquisiciones estratégicas, acelerando la expansión de su red al tiempo que mantiene su enfoque a largo plazo en la recarga en destino.

“Hemos construido una plataforma sólida mediante el crecimiento orgánico, nos hemos expandido por múltiples mercados y hemos conseguido el respaldo financiero necesario para crecer”, afirmó Luís Santiago Pinto, director ejecutivo de Powerdot. “A medida que el sector europeo de la recarga de vehículos eléctricos madura, se espera que la consolidación desempeñe un papel cada vez más importante. Esta adquisición representa un primer paso en esa dirección y refleja la ambición de Powerdot de desempeñar un papel activo en la futura consolidación de la infraestructura de recarga en toda Europa”.

La cartera comprende 49 puntos de recarga en destino, incluyendo emplazamientos en ciudades clave como Madrid, Barcelona y Lisboa, así como acceso a una cartera avanzada de emplazamientos adicionales. La operación también pone de relieve la capacidad de Powerdot para integrar y gestionar carteras de infraestructura de terceros, lo que refleja la madurez operativa y financiera necesaria para llevar a cabo inversiones estratégicas de esta naturaleza.

La tecnología, los procesos y la experiencia operativa de Powerdot permiten la integración eficiente de la infraestructura de recarga de terceros. Tras la finalización de esta operación, todas las ubicaciones se gestionarán a través de la plataforma tecnológica propia de la empresa, lo que garantizará una experiencia coherente en toda la red. Esta capacidad proporciona un marco escalable para futuras adquisiciones, lo que permite a Powerdot integrar y gestionar carteras de recarga adicionales a medida que el mercado continúa consolidándose.

Fundada en 2018, Powerdot es actualmente el tercer mayor operador de puntos de recarga de Europa, según BloombergNEF. Desde que inició su expansión internacional en 2020, la empresa ha establecido operaciones en Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Polonia. Dicha expansión ha contado con un importante respaldo institucional, que incluye una inversión de 150 millones de euros de Antin Infrastructure Partners en 2022, otra inversión de 100 millones de euros de Antin y el Grupo Arié en 2024, y una línea de financiación verde de 165 millones de euros proporcionada por ABN Amro, BNP Paribas, ING, MUFG Bank, Santander y Société Générale a finales de ese mismo año.

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Con un modelo de despliegue contrastado, una presencia europea en expansión y un sólido respaldo institucional, Powerdot está acelerando su crecimiento en sus mercados principales y contribuyendo a la adopción continuada de la movilidad eléctrica en toda Europa.