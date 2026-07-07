La Nave A-122 de Seat Históricos recibe nuevos modelos icónicos

Seat Históricos ha ampliado la Nave A-122, el espacio situado en la planta original de la marca en la Zona Franca de Barcelona donde se conserva la colección. Tras un proyecto de ampliación y optimización de las instalaciones, se han incorporado 57 nuevos vehículos a la exposición, con un total de 241 vehículos que marcan etapas relevantes de la compañía a lo largo de sus 76 años de historia.

Son 241 coches los que se exponen en la Nave A-122 pero hay un total de casi 400 modelos pertenecientes a Seat Históricos, sin posibilidad de acceso al personal externo.

Seat 1400 Rallies / Seat

De todas las épocas

Entre los vehículos se encuentran modelos históricos, pero también de competición de diferentes categorías, concept cars, versiones especiales y únicas, y también vehículos de asistencia, e incluso vehículos de policía. La práctica totalidad de los vehículos que integran la colección se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Esta ampliación de la Nave A-122 responde a la necesidad de dar cabida a una colección que continúa creciendo en volumen y relevancia, así como por la necesidad de integrar cada vez más modelos de Cupra.

“Esta ampliación es un reconocimiento a nuestros trabajadores, a nuestra tradición industrial en Barcelona y a los millones de conductores que han tenido y tienen un Seat en sus vidas", ha señalado Isidre López, responsable de Seat Históricos. "Mantener estos coches en perfecto estado de funcionamiento, capaces de competir en un rally de asfalto, realizar una travesía por la península o de cruzar el desierto de Marruecos, no es solo una labor de mantenimiento, es una muestra de nuestra forma de trabajar. Refleja la calidad de nuestra ingeniería y compromiso con el país".

Seat 127 CL / Seat

Incorporaciones destacadas

Entre los 57 vehículos que se han incorporado a la Nave A-122 hay algunos que destacan por su exclusividad, su estado de conservación o el hito histórico que representaron para la marca. La lista es bastante larga pero vamos a destacar tan solo unos pocos.

El 1400 Sport Serra puede considerarse una joya exclusiva que nació de la colaboración de Seat con el prestigioso carrocero barcelonés Pedro Serra. Con acabados de lujo y en versión descapotable, solo se hicieron veinte en total y se expone en estado original.

Seat 1400 Serra / Seat

Son muchos los modelos que llaman la atención por su exclusividad, como por ejemplo el 131 Diplomatic que apareció a principios de los 80 con un equipamiento de lujo y detalles cromados muy apreciados por quienes querían un coche de apariencia premium. O el Ibiza del Sol que en su primera generación apareció como serie limitada con techo practicable de cristal. Por no hablar del Altea Twin Drive que fue el primer híbrido enchufable que desarrolló la marca. Es un prototipo pero podía circular hasta 30 kilómetros en modo eléctrico por ciudad.

Seat 131 Diplomatic / Seat

Alguno no llegó a la producción como el Exeo ST V8 4x4, uno de los prototipos más radicales desarrollados en secreto por los ingenieros del Centro Técnico de Martorell que montaron un V8 en un Exeo familiar con una transmisión 4x4.

Los modelos de competición también tienen sus representantes como el Seat León del Campeonato Mundial de Turismos, o los famosos 1430 del equipo oficial de rallies de tan brillante carrera en los 70 y 80, o el Cupra Leon e-Racer que se inscribió con letras de oro en la historia del automovilismo al ser el primer turismo de carreras cien por cien eléctrico del mundo y flamante campeón de la Copa del Mundo FIA ETCR de turismos eléctricos en 2021 y 2022.

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Cupra Leon e Racer / Seat

Es una pena que este museo de coches históricos no esté abierto al público y solo se pueda acceder a él en contadas ocasiones y en eventos especiales.