El Hennessey Venom F5-M es el coche manual más potente del mundo, con más de 2.000 CV

El Hennessey Venom F5-M es el coche manual de calle más potente del mundo. Su V8 biturbo ‘Fury’ de 6.6 litros desarrolla 2.031 CV y envía toda esa fuerza al eje trasero mediante una caja manual guiada de seis velocidades.

Su presentación mundial está prevista para el 9 de julio en el Festival de Velocidad de Goodwood, donde el nuevo modelo se dejará ver en el Supercar Paddock y subirá la conocida colina del evento dos veces al día. El encargado de ponerse al volante será el piloto Alex Brundle, que llevará el F5-M durante los cuatro días del festival, entre el 9 y el 12 de julio.

Hennessey parte del Venom F5 Evolution para crear esta versión, aunque el cambio no se limita a sustituir una transmisión por otra. El F5-M incorpora una nueva estructura de fibra de carbono, una carrocería específica y ajustes aerodinámicos propios.

Hennessey Venom F5 M / Hennessey

El habitáculo ha sido rediseñado para dar protagonismo a la transmisión. La palanca, fabricada en aluminio billet, se sitúa en una posición elevada y se mueve dentro de una guía metálica mecanizada con seis recorridos. La marca ha trabajado tanto en la ergonomía como en el tacto de accionamiento, con una palanca de recorrido corto y un peso específico para que cada cambio tenga una respuesta más marcada. El cambio manual condiciona todo, desde la consola central hasta la forma en la que se plantea la conducción. A eso se suma una carrocería Roadster, de techo abierto, que deja mucho más presente el sonido del V8 biturbo dentro del habitáculo. La suspensión es adaptativa y varía según el modo de conducción seleccionado. No se han facilitado cifras de aceleración, peso, consumo o emisiones, aunque Hennessey confirma que el F5-M mantiene la configuración de propulsión trasera.

Hennessey Venom F5 M / Hennessey

La silueta también cambia respecto a otros Venom F5. El detalle más visible es una aleta dorsal de 1.400 mm, que nace en la toma de aire superior y termina en la parte trasera de la carrocería. Esta pieza dirige el flujo de aire hacia atrás y forma parte de la aerodinámica específica del modelo, pensada para funcionar a velocidades superiores a 320 km/h. La toma de aire del techo alimenta el vano motor, mientras que el aire que circula alrededor de sus laterales se canaliza hacia la zona posterior a través de la aleta.

Solo 12 unidades

La producción del Hennessey Venom F5-M estará limitada a 12 unidades en todo el mundo. La primera, destinada a un cliente británico, será precisamente la que se presente en Goodwood. Su carrocería combina fibra de carbono vista en color púrpura con detalles anodizados en dorado y dos banderas pintadas a mano en la parte final de la aleta dorsal: la de Reino Unido y la de Estados Unidos. Ese coche añade un emblema frontal de oro de 24 quilates y el apellido “Sheikh” en la zaga y en las rodilleras del conductor y el acompañante. Son elementos desarrollados por Maverick, la división de Hennessey encargada de realizar encargos de personalización y modificaciones de diseño para sus clientes.

Interior del Hennessey Venom F5 M / Hennessey

Las restantes unidades irán a compradores de distintos mercados, con Estados Unidos como principal destino. Cada una podrá recibir una especificación diferente, algo lógico en una producción tan reducida y con un precio desde 2,65 millones de dólares antes de impuestos.

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Cambio manual Hennessey Venom F5 M / Hennessey

Hennessey también anticipa que la caja manual y la nueva arquitectura de chasis podrán incorporarse más adelante a otros Venom F5, tanto en carrocería Coupé como Roadster, además de las variantes Revolution enfocadas al circuito. No se ha facilitado la fecha en la que estarán disponibles esas configuraciones ni su precio.