España ultima el Auto+ con 4.500 euros de ayuda mientras Alemania ya paga hasta 6.000 por un eléctrico

Alemania ha vuelto a impulsar la compra de coches eléctricos con ayudas directas y el mercado ha respondido con fuerza. En junio, las matriculaciones de eléctricos puros e híbridos enchufables crecieron un 60%, hasta 116.269 unidades, y ya representaron el 39% del mercado alemán. La ayuda alcanza los 6.000 euros.

Los eléctricos puros fueron los grandes protagonistas del mes. Los BEV sumaron 84.057 matriculaciones, un 78% más que un año antes, mientras los híbridos enchufables crecieron un 26%, hasta 32.212 unidades. El coche eléctrico de batería ya rozó por sí solo el 30% del mercado alemán en junio.

Recarga de coche eléctrico / ACN

La nueva ayuda no explica por completo esa evolución, puesto que los enchufables ya venían creciendo desde enero y el primer semestre cerró con 531.807 matriculaciones de BEV y PHEV, un 37% más que en el mismo periodo de 2025. Aun así, el incentivo alemán ha coincidido con un cambio relevante para el sector: en mayo se matricularon más eléctricos puros a nombre de particulares que de empresas, algo que no ocurría desde la retirada de la anterior subvención alemana a finales de 2023.

Alemania ha centrado el programa en el comprador privado y en la renta del hogar. Un particular que adquiere un eléctrico puro parte de una ayuda de 3.000 euros y puede llegar a 6.000 si cumple los requisitos de ingresos y familia. Los híbridos enchufables y los eléctricos con extensor de autonomía reciben entre 1.500 y 4.500 euros.

El límite general está fijado en 80.000 euros de renta imponible anual por hogar, ampliable hasta 90.000 euros en función de los hijos. La ayuda suma 1.000 euros para hogares por debajo de 60.000 euros, otros 1.000 euros para quienes no superen 45.000 euros y hasta 1.000 euros adicionales por hijos. La medida se dirige a particulares y cubre tanto compra como leasing de vehículos nuevos.

El programa alemán abrió el trámite el 19 de mayo, aunque tiene carácter retroactivo para coches matriculados desde el 1 de enero de 2026. Su presupuesto asciende a 3.000 millones de euros para el periodo 2026-2029, con una previsión oficial de unas 800.000 operaciones subvencionadas.

España tiene el Auto+ creado, pero falta la convocatoria

España también ha diseñado un nuevo sistema de incentivos para sustituir al Moves. El Plan Auto+ cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros para 2026 y prevé ayudas de hasta 4.500 euros para turismos, aunque esa cuantía no estará al alcance de todos los modelos ni de todos los compradores. A 7 de julio, el programa estaba creado y presupuestado, pero la convocatoria definitiva no aparece todavía publicada en el BOE.

La diferencia con Alemania está en el enfoque. El plan alemán modula la ayuda según la renta y el número de hijos. El español busca combinar el incentivo a la compra con objetivos industriales, al premiar más a los eléctricos puros, los vehículos de precio contenido y determinadas condiciones vinculadas al ensamblaje europeo y a la cadena de suministro de la batería.

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Un eléctrico puro que cumpla todos los requisitos previstos podría alcanzar los 4.500 euros en España. Para un híbrido enchufable, el máximo teórico se quedaría en 3.375 euros, incluso si reúne el resto de condiciones. El proyecto también fija un límite de precio de 45.000 euros sin impuestos y después de descuentos para turismos, además de obligar al concesionario a aplicar una rebaja mínima de 1.000 euros en vehículos nuevos.

El Auto+ plantea además una gestión estatal, telemática y centralizada, con reserva presupuestaria por orden de solicitud. Ese cambio responde a una de las principales críticas que ha acompañado al Moves: la desigualdad de plazos y procedimientos entre comunidades autónomas. Pero todavía no es posible valorar si el nuevo sistema evitará los retrasos de cobro porque no se ha puesto en marcha.

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El sector calcula que una parte relevante de los 400 millones podría quedar comprometida desde el primer día, ya que el diseño prevé retroactividad para compras realizadas desde enero. Esa estimación se basa en operaciones potencialmente elegibles y no equivale a fondos concedidos de forma oficial.