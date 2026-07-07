Truco japonés
Cómo bajar diez grados la temperatura del coche en 30 segundos sin usar el aire acondicionado
Este truco japonés permite expulsar el calor acumulado en el habitáculo de forma manual y sin necesidad de arrancar el motor
Entrar en un coche que ha permanecido expuesto al sol durante horas es una de las situaciones más incómodas del verano. Habitualmente, los conductores intentan combatir este ambiente sofocante abriendo las cuatro ventanillas simultáneamente, activando el aire acondicionado a la máxima potencia o esperando varios minutos antes de arrancar con las puertas abiertas de par en par.
Sin embargo, existe una técnica alternativa de origen japonés que permite reducir drásticamente el calor interior del vehículo de manera inmediata, sin consumir energía de la batería ni encender la climatización.
El truco de la ventanilla y la puerta contraria
La aplicación de este sistema es completamente manual y se basa en una combinación específica de apertura de puertas. Para ponerlo en práctica, solo debes seguir estos pasos:
- Bajar una única ventanilla del automóvil, asegurándose de que las otras tres permanezcan completamente cerradas.
- Dirigirse al lado opuesto del vehículo y abrir y cerrar de forma repetida la puerta contraria a la ventanilla que se ha dejado abierta.
Un efecto acústico y de presión que expulsa el aire caliente
El funcionamiento de este truco no responde a la magia, sino a un principio físico elemental. El movimiento constante de abrir y cerrar la puerta funciona como un fuelle mecánico que modifica la presión interna del habitáculo.
Este gesto genera una corriente de aire continua que empuja y expulsa el calor extremo acumulado dentro del coche hacia el exterior. Al mismo tiempo, el movimiento succiona e introduce aire más fresco a través de la única ventanilla disponible.
A través de esta sencilla acción, que requiere apenas 30 segundos de dedicación, la temperatura del interior del vehículo puede descender hasta diez grados, solucionando rápidamente la intensa sensación de horno antes de iniciar la marcha.
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