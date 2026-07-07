El desarrollo de la infraestructura de recarga ultrarrápida afronta una notable evolución en el mercado europeo. Coincidiendo con el inicio de operaciones en España de Denza, la firma premium de BYD, se ha puesto en funcionamiento el primer punto de carga con tecnología FLASH Charging en la localidad de Leganés (Madrid).

Durante las pruebas de inauguración, las instalaciones sirvieron para establecer un registro referencial de velocidad en el continente al recuperar del 10% al 97% de la capacidad de una batería de 122,49 kWh en un tiempo de 8 minutos y 51 segundos.

BYD bate el récord de velocidad de carga con sus nuevos supercargadores de 1.500 kW / BYD

Potencia extrema y la fórmula de los nueve minutos

La principal característica de estos nuevos puntos de suministro es su capacidad para entregar una potencia de transferencia de hasta 1.500 kW a través de un único conector. Este rendimiento se apoya en una fórmula de escalabilidad temporal diseñada para mitigar los tiempos de espera del usuario en trayectos de larga distancia:

Carga parcial: El sistema es capaz de recuperar del 10% al 70% de la autonomía en un intervalo de 5 minutos .

El sistema es capaz de recuperar del 10% al 70% de la autonomía en un intervalo de . Carga casi total: Eleva el rango del 10% al 97% de la capacidad de la batería en un tiempo estimado de 9 minutos .

Eleva el rango del 10% al 97% de la capacidad de la batería en un tiempo estimado de . Rendimiento en frío extremo: En entornos climatológicos adversos con temperaturas de hasta -30 °C, la tecnología puede completar el tramo del 20% al 97% en 12 minutos.

BYD bate el récord de velocidad de carga con sus nuevos supercargadores de 1.500 kW / BYD

Ingeniería eléctrica y ergonomía en el poste de suministro

El funcionamiento estable a potencias de hasta 1.500 kW requiere una profunda sincronización entre la estación de carga y la arquitectura del propio vehículo, operando de manera integrada mediante plataformas de alta tensión.

Para canalizar esta energía de forma segura, el ecosistema utiliza la arquitectura Super e-Platform, un sistema de producción en serie que funciona bajo un esquema de alto voltaje a nivel de kilovoltios (1.000 V). Este voltaje minimiza las pérdidas energéticas e incrementa la eficiencia térmica durante el proceso de transferencia hacia los acumuladores de última generación (como la segunda versión de la batería Blade Battery de litio-ferrofosfato), los cuales emplean un mecanismo de transporte iónico que reduce la resistencia interna y la generación de calor.

En el plano de la experiencia de usuario, el cargador introduce un diseño ergonómico en forma de T. Esta disposición eleva los componentes mecánicos esenciales y mantiene los cables suspendidos en el aire. De este modo, el conductor puede desplazar el conector sin esfuerzo hacia cualquier lado del vehículo sin que las mangueras toquen el suelo, manteniéndolas limpias y reduciendo el desgaste del cableado.

BYD bate el récord de velocidad de carga con sus nuevos supercargadores de 1.500 kW / BYD

Plan de expansión de la red de recarga

El plan estratégico para la implantación de esta red contempla una fuerte expansión internacional fuera del mercado asiático -donde actualmente operan 4.239 estaciones con la previsión de alcanzar las 20.000 a finales de 2026-. La meta global fija la instalación de 6.000 estaciones de recarga rápida fuera de China antes de que concluya 2027.

De esta cifra global, la mitad se ubicará en territorio europeo:

Europa: 3.000 estaciones de recarga.

3.000 estaciones de recarga. España: 300 puntos de suministro dedicados.

300 puntos de suministro dedicados. Portugal: 50 estaciones de recarga.

Respecto a las tarifas de uso para los usuarios en España, se ofrece un periodo de 18 meses de acceso gratuito al servicio para los compradores de los primeros modelos de la gama. Una vez concluido dicho plazo promocional, se garantiza un coste de tarificación inferior a los 0,50 euros por kilovatio hora (kWh) en su red de postes.