BMW pone precio al nuevo M2 con tracción total M xDrive

BMW ha desvelado de forma oficial el precio en España del nuevo BMW M2 equipado con el sistema de tracción total M xDrive. Esta variante de altas prestaciones tiene previsto el inicio de su producción para el próximo mes de agosto en la planta de la compañía en México, encargada de abastecer a los mercados de Europa, China y Alemania.

Las primeras unidades estarán disponibles a finales de este verano por un precio de partida de 101.500 euros, lo que supone un incremento de aproximadamente 3.000 euros adicionales sobre la variante con propulsión base.

BMW M2 con M xDrive / BMW

Rendimiento mecánico y gestión de la tracción total

El deportivo compacto está impulsado por un motor de seis cilindros en línea con tecnología BMW M TwinPower Turbo que desarrolla una potencia de 353 kW (480 CV), caracterizado por ofrecer una entrega de potencia lineal y una respuesta inmediata ante las exigencias del conductor.

La principal novedad del modelo es la integración del sistema M xDrive, que distribuye la fuerza del motor entre ambos ejes de forma completamente variable. Los aspectos clave de su comportamiento dinámico se estructuran de la siguiente manera:

Orientación al eje posterior: El sistema mantiene una configuración con prioridad en el eje trasero para asegurar las sensaciones deportivas habituales de la marca .

El sistema mantiene una configuración con prioridad en el eje trasero para asegurar las . Activación inteligente: El eje delantero solo se conecta de manera automática cuando las condiciones de adherencia o aceleración lo requieren, optimizando la estabilidad en cualquier situación.

El eje delantero solo se conecta cuando las condiciones de adherencia o aceleración lo requieren, optimizando la estabilidad en cualquier situación. Configuración a la carta: Trabajando en conjunto con el diferencial activo M y los controles dinámicos de estabilidad, el conductor puede gestionar la respuesta del coche desde el menú M Setup, el cual incluye un modo 2WD para desconectar el eje delantero y obtener una experiencia de conducción un poco más "purista".

En materia de eficiencia y consumos, el nuevo BMW M2 homologa bajo el protocolo internacional WLTP un gasto combinado de entre 10,4 y 10,3 l/100 km, mientras que sus niveles de emisiones de CO2 se sitúan entre los 235 y 233 g/km.