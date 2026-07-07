Alcolock: La DGT exige este dispositivo en todos los coche nuevos a partir de mañana

A partir de hoy, 7 de julio de 2026, la DGT (Dirección General de Tráfico) obliga a que todos los coches nuevos matriculados en España incluyan la preinstalación de un sistema antiarranque por alcohol, conocido como alcolock. Este alcoholímetro antiarranque impide encender el motor si el conductor supera la tasa de alcohol permitida. Así lo establece la Orden PJC/528/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de mayo,donde se actualiza la normativa española y se pone fecha a la aplicación para la preinstalación del sistema de matriculaciones.

A pesar de ser una medida desconocida para gran parte de la población, el proceso comenzó en julio de 2022, cuando se impuso esta obligación a los vehículos de nueva homologación. La novedad radica en que, a partir de la fecha límite de 2026, la norma se amplía a todos los coches nuevos matriculados, independientemente de cuándo fueron homologados originalmente.

¿Cómo funciona?

La preinstalación es un conector electrónico y un cableado especial integrado en el sistema eléctrico del vehículo de forma completamente oculta, por lo que el conductor no podrá verla a simple vista.

Esta preinstalación está diseñada para permitir la instalación posterior del dispositivo completo. Su funcionamiento se divide en dos claves:

Bloqueo del vehículo: El dispositivo está conectado al encendido del coche. Si el conductor supera la tasa de alcohol establecida o se niega a soplar, el vehículo no arrancará.

El dispositivo está conectado al encendido del coche. Si el conductor supera la tasa de alcohol establecida o se niega a soplar, el vehículo no arrancará. Módulo de control: El sistema recoge, archiva y crea un historial con los resultados de su uso.

Para evitar que los conductores eludan el control o falseen los datos, el organismo dirigido por Pere Navarro advierte que el sistema dispondrá de sensores avanzados. El Alcolock incorporará tecnologías para garantizar la identidad del usuario de impedir fraude, tales como:

Reconocimiento de huellas dactilares.

Reconocimiento de pupila o detección facial.

Fotografía digitales que se guardarán en la memoria del dispositivo.

¿Será obligatorio para todos?

No. La normativa solo exige que los coches salgan de fábrica con la preinstalación hecha.

La instalación del dispositivo completo solo será obligatoria por orden judicial. Esta medida se aplicará exclusivamente a personas vinculadas a programas de rehabilitación y que presenten problemas de alcohol.

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La DGT ya justificó la necesidad de avanzar en este tipo de medidas en un artículo de 2021, apoyándose en datos del Instituto Nacional de Toxicología: en 2029, el 45,5% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico a los que se les realizó la autopsia dieron positivos en alcohol, drogas y/o psicofármacos.